Синяя птица

Это звание присуждено ей официально Международной ассоциацией театров для детей и молодежи. Творческая судьба Наталии была предопределена. Мать – оперная певица Анна Шастная, отец – известный композитор Илья Сац. В окружение родителей входили Станиславский, Рахманинов, Вахтангов и многие другие.

Будучи совсем ребенком, Наталия услышала папину «Синюю птицу». Реакция последовала совсем не детская, помимо восторга и понимания произведения, дочь пообещала поймать свою птицу счастья. И ни разу за свою долгую жизнь она не сбилась с выбранного пути. Счастьем для нее был театр.

Создания первого в мире Детского театра Моссовета Наталия Ильинична добилась уже в 15 лет и 20 лет была его художественным руководителем.

В Казахстан Наталия Сац попала после трагичного периода в своей жизни – пережив расстрел любимого супруга, после пяти лет лагерей в ­1943-м Наталия вместе с дочерью Роксаной приехала в Алма-Ату.

Незнакомый город со своими традициями и характером одновременно удивлял, восхищал и пугал.

Из воспоминаний самой Наталии Сац: «На следующий день проснулись поздно и, взявшись за руки, пошли по городу. Много деревьев – каштаны, дубы, акации. Хорошие дома, большие улицы, но много и типично казахских строений. Встречаем людей – смуглых, черноволосых, с восточным разрезом глаз. Самое удивительное – горы со снежными вершинами. Они кругом, вез­де, куда ни погляди, словно город расположен в огромной воронке. Здание Театра оперы поразило меня своим великолепием. Его строители, видно, хорошо знали итальянское зодчество, но, влюбившись в орнаменты Востока, дали «зазвучать» этому зданию в удивительном сложном аккорде. Было часа четыре дня, время между репетицией и спектаклем, когда в театрах остается только охрана. Как было интересно увидеть зрительный зал с расписным потолком, огромное углубление для оркестра, большую сцену. Не знаю, сколько бы мы еще разглядывали люстры и рос­пись стен, если бы над ухом не раздался раздраженный голос молодого администратора: «Мы ее ищем по всему городу, а она разглядывает наш театр!»

Спустя три года после переез­да в Алма-Ату и полгода после Победы детский театр распахнул свои двери. Вначале спектакли шли только на русском языке. Но уже в июле 1946 года пьесой «Золотой ключик» на казахском языке в постановке самой Наталии Сац официально открылся и Казахский театр для детей и юношества.

Нашему театру юного зрителя Наталия Ильинична посвятила 13 лет. Обратно в Москву она переехала в 1958 году. За 65 лет дело мамы детских теат­ров расцвело, преобразилось и продолжает свою увлекательную театральную жизнь.