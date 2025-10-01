В поселке Бурабай Акмолинской области прошло VI заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ (КС РИО). Центральная избирательная комиссия Казахстана проводила это мероприятие в качестве председателя КС РИО СНГ – данный пост перешел ей с 1 сентября 2025 года.

фото пресс-службы ЦИК РК

Участие в заседании приняли главы и представители центральных избирательных органов стран Содружества, представители Исполнительного комитета и Межпарламент­ской ассамблеи СНГ, Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан МПА СНГ, Рабочей группы по молодежной политике в электоральной сфере при КС РИО СНГ, члены Экспертного совета при ЦИК РК, представители молодежных организаций, а также избирательных комиссий Казахстана.

Перед началом заседания участники ознакомились с выставкой методических материа­лов избирательных органов государств – участников СНГ, отражающей наработки в сфере правового просвещения, формирования культуры электорального участия.

На выставке были представлены разнообразные учебно-методические и информационные материа­лы, используемые в работе центральных избирательных органов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и МИМРД МПА СНГ. Помимо различной печатной продукции участникам были продемонстрированы цифровые и видеоматериалы, которые используются в практической деятельности избирательных органов стран-участниц.

– Формирование электоральной культуры – это инвестиции в человеческий капитал, в укреп­ление демократических институтов и в будущее наших стран. Это процесс, который требует системного подхода, объединяющего правовые реформы, образовательные инициативы и современные технологии, – подчеркнул председатель КС РИО СНГ, председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, открывая заседание. – Именно поэтому наша сторона предложила посвятить период казахстанского председательства рассмотрению вопроса о формировании и развитии электоральной культуры среди всех участников избирательного процесса, особенно среди молодежи.

С видеоприветствием к участникам VI заседания Консультативного совета обратился генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий. Также была заслушана информация сопредседателя КС РИО СНГ, председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси Игоря Карпенко о проделанной работе в период белорусского председательства в КС РИО СНГ.

В рамках дискуссии главы и представители избирательных органов стран СНГ представили лучший опыт своих государств, поделились инновационными подходами в работе и планами на перспективу.

Так, председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян рассказал о новшествах избирательного законодательства своей страны в рамках предстоящих в 2026 году парламентских выборов. Глава ЦИК РК Нурлан Абдиров представил опыт Казахстана в проведении местных выборов и поведал о дальнейшем совершенст­вовании политической системы нашей страны.

Сопредседатель КС РИО СНГ, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана Тынчтык Шайназаров свой доклад посвятил электоральным процессам в КР в 2025 году. Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала об итогах проведения 14 сентября в РФ единого дня голосования.

Посол Республики Таджикистан в РК Хайрулло Ибодзода говорил о проведенных в его стране выборах в местные маджлисы народных депутатов. А председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев представил обзор некоторых аспектов работы избирательных органов в поствыборный период.

Заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ, директор МИМРД МПА СНГ Иван Мушкет сообщил о том, какая работа проводится в рамках повышения правовой культуры и электоральной активности молодежи. Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко в свою очередь рассказал об участии членов КС РИО СНГ в деятельности Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB).

В ходе заседания также состоялось рассмотрение кандидатуры руководителя секретариата (секретаря) КС РИО СНГ. Нурлан Абдиров предложил на этот пост Шавхата Утемисова, занимавшего должность секретаря Центральной избирательной комиссии Казахстана. Участники встречи одобрили предложенную кандидатуру, что стало признанием профессионализма казахстанских коллег и доверия их опыту.

Участники заседания в Бурабае выразили уверенность, что его итоги станут практическим вкладом в развитие сотрудничества между избирательными органами стран СНГ в сфере электорального просвещения и правового образования.

Сегодня, 1 октября, в рамках VI заседания КС РИО СНГ состоятся заседание круглого стола на тему «Формирование электоральной культуры участников избирательного процесса» и первое заседание Рабочей группы по молодежной политике в электоральной сфере при КС РИО СНГ.