Правительством ведется системная работа по развитию и укреплению системы обязательного социального медицинского страхования для повышения доступности медицинской помощи, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Кабмина, в целях максимального вовлечения населения в систему вводится механизм уплаты взносов за граждан из социально уязвимых категорий местными исполнительными органами. Реализация этой нормы позволит к 2026 году дополнительно охватить системой ОСМС свыше 1 млн человек.

Для соблюдения принципа социальной справедливости отменяется верхний предел дохода, с которого производятся отчисления в Фонд социального медицинского страхования. Данный подход обеспечит соразмерный вклад граждан в систему и принесет в бюджет отрасли дополнительно до 200 млрд тенге в год.

Предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства за 11 млн граждан из льготных категорий. Эта мера позволит к 2030 году увеличить финансирование на сумму до 289 млрд тенге.

С 2027 года будет внедрен единый пакет, который предполагает четкое разграничение между гарантированным объемом бесплатной медпомощи (ГОБМП) и пакетом ОСМС. Каждый житель страны будет точно знать, какие услуги гарантированы государством, а какие покрываются страховкой.