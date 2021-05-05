Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 мая

В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 2 298 человек за сутки. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 5 мая сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz
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"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 298 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", - говорится в информации.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 285, город Алматы - 645, город Шымкент - 80, Акмолинская область - 135, Актюбинская область - 71, Алматинская область - 189, Атырауская область - 85, Восточно-Казахстанская область - 87, Жамбылская область - 65, Западно-Казахстанская область - 129, Карагандинская область - 239, Костанайская область - 26, Кызылординская область - 69, Мангистауская область - 42, Павлодарская область - 116, Северо-Казахстанская область - 13, Туркестанская область - 22.
Всего в стране выявлено 332 369 заболевших.