Ситуация с лесным пожаром в Павлодарской области усложнилась

Площадь лесного пожара в Павлодарской области увеличилась в два раза, передает Кazpravda.kz .

фото: instagram.com/ertisormany_2003

Непростая ситуация на территории природного резервата «Ертіс орманы» в Павлодарской области, сообщается на странице резервата в Instagram. Там бушует верховой лесной пожар.

Осложняет обстановку жара и сильный ветер, который раздувает пламя.

За сутки площадь пожара увеличилась в два раза и составила 800 гектаров.

На данный момент огонь тушат 24 пожарных автомашин, 10 единиц тракторов с плугом, 1 единица трактора с емкостью для воды, 2 единицы Т-150 с емкостями, 4 единицы малых лесопатрульных автомашин, автобус для развозки людей, 1 единица УАЗ. Около 200 человек.

Пожар изначально двигался в сторону Российской Федерации, но сейчас поменял направление в сторону Бауртальского лесничества на лесные культуры.

Напомним, в селе Сугур Щербактинского района Павлодарской области продолжается тушение лесного пожара. Жертв и пострадавших среди населения нет. По оценке специалистов угрозы населенным пунктам нет. Эвакуация жителей не производилась.