В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России

В Павлодарской области горит лес в резервате «Ертіс орманы». Есть угроза перехода огня на территорию России, передает корреспондент Кazpravda.kz .

Фото резервата "Ертіс Орманы"

Площадь верхового лесного пожара предварительно оценивают в 400 гектаров.

Наблюдатели с пожарной вышки Шалдайского филиала резервата обнаружили так называемую засечку сегодня, в 13:35. Очаг возник в Степном лесничестве, ориентировочно в квартале №18. Но из-за шквального ветра возгорание перешло в верховой пожар.

В департаменте по ЧС дополнили, что к тушению приступили в 14:55 сотрудники лесхоза и ДЧС. На месте работают 24 единицы техники и 104 человека из числа госинспекторов лесной охраны и пожарно-тактических комплектов лесных пожарных станций, колонна департамента. К тушению привлекли вертолеты из Семея и Астаны.

Из-за аномальной жары, сухой погоды, шквального ветра и грозовых разрядов сложилась опасная лесопожарная ситуация. За последние сутки на территории «Ертіс орманы» в Щербактинском районе и районе Аккулы ликвидировали 29 пожаров на малых площадях.

Для контроля и оценки ситуации на место вылетели аким Павлодарской области Асаин Байханов и руководство департамента по чрезвычайным ситуациям.