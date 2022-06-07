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Экономика
"Ситуация стабилизировалась" – Нацбанк о курсе тенге и об обстановке на внешних рынках

В ходе брифинга в Национальном банке заместитель председателя НБРК Алия Молдабекова отметила, что курс тенге в начале мая продолжил укрепление и остается стабильным, передает Kazpravda.kz.

"Начиная с мая, ситуация стабилизировалась. Это связано с тем, что стабилизировалась обстановка на внешних рынках. Предложение национальной валюты со стороны экспортеров выросло и валютный рынок сбалансировался", - сказала Молдабекова.

Напомним, Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14 процентов годовых.

По словам председателя НБК Галымжана Пирматова, данное решение основывалось на результатах прогнозного раунда.

"Мы обновили наши ожидания в отношении дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Казахстане. По итогам текущего года Нацбанк ожидает инфляцию на уровне 13-15%. Наибольший рост цен ожидается по продуктам питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия", – сказал он.

Как отметил Галымжан Пирматов, прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер Правительства по контролю и снижению уровня инфляции, который фокусируется на сбалансированном развитии потребительских рынков. При успешной реализации данного комплекса мер инфляция может снизиться до нижней границы прогноза.

"Риски для инфляции в большей степени связаны с глобальным ускорением инфляции, неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире и импортом внешней инфляции. Возможные внутренние факторы ускорения инфляции в большей степени связаны с сохранением мягкой фискальной политики, высокими инфляционными ожиданиями, а также вероятностью ускорения инфляции платных услуг после завершения моратория на рост цен на регулируемые услуги", – подчеркнул глава Нацбанка.

Согласно представленным НБК прогнозам, рост экономики в 2022 году составит 2,8-3,8%. Это связано с оценкой сохранения до конца года положительной динамики всех основных отраслей. Однако геополитический кризис, ослабление внешнего спроса и перестройка цепочек поставок будут сдерживать темпы роста экономики.

Галымжан Пирматов подчеркнул, что, учитывая отмеченные факторы и баланс рисков инфляции, регулятор считает, что при отсутствии новых шоков сохранение текущего уровня базовой ставки окажет сдерживающее воздействие на рост цен в среднесрочной перспективе.

"Национальный Банк продолжит следить за ситуацией на мировых рынках, развитием геополитического кризиса и реализацией проинфляционных рисков. Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозной траектории и складывающегося баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике", – заключил Пирматов.

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