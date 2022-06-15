Президент
"Ситуация уникальная" – Токаев высказался о сотрудничестве с Россией в условиях санкций
Диасов Ораз
корреспондент

В интервью телеканалу «Россия 24» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о том, как санкции, которые Запад ввел в отношении России, отражаются на экономике Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Журналист поинтересовался, нет ли планов у Казахстана, не нарушая санкции, каким-то образом помогать России выйти из сложных экономических узлов, связанных с поставками товаров, и так далее.

«Все договоренности, связанные с экономическим сотрудничеством между Россией и Казахстаном, останутся в силе, мы будем продолжать работать. Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств. Это было бы неправильно и, в конце концов, неоправданно с точки зрения перспективы. Я убежден в том, что Россия справится с нынешними трудностями. Россия - большая страна, с большой экономикой и, как показывает опыт прошлого, очень хорошо действует именно в экстремальных ситуациях», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Но, тем не менее, он отметил, что санкции есть санкции, и их нельзя нарушать. Тем более, что власти Казахстана получают уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые «вторичные санкции» со стороны Запада в отношении уже Казахстана.

«Идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением «между Сциллой и Харибдой». Подчеркиваю, мы продолжаем работать с российским правительством, я бы сказал, в учащенном ритме, и достигаем необходимых договоренностей, не нарушая при этом санкций. Есть сложные вопросы, которые требуют времени для понимания, как можно разрешить ту или иную возникшую ситуацию, но опять же мы находим решения этих вопросов. Ситуация уникальная. Никто не мог ожидать, что мы будем жить именно в этой реальности. Но она существует, поэтому мы должны справиться с этими вопросами, которые исходят из этой реальности», - заключил Глава государства.

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