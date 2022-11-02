Экономика Ситуация в сфере кредитования населения в Казахстане является достаточно напряженной 2 ноября 2022 г. 1:00 Александр Вербинин Бежать не от банка, а в банк Регулятор финансового рынка напоминает о существовании механизма урегулирования просроченной задолженности и призывает не скрываться от кредиторов. Ситуация в сфере кредитования населения в Казахстане является достаточно напряженной. Несмотря на то что статистически уровень закредитованности населения в республике в сравнении со странами с более развитыми финансовыми рынками не столь высок, все же в отдельных социальных группах получение потребительских кредитов и микрозаймов «до зарплаты» уже давно превратилось в способ сводить концы с концами. Причем, как отмечают специалисты, стратегия погашения одних кредитов за счет других не помогает выбраться из долговой ямы, а лишь дает временную отсрочку наступлению неизбежного дефолта. По мнению социологов, увлечение потребительскими кредитами в ряде случаев связано с необоснованным потребительским поведением, когда заемщик хочет уже сегодня пользоваться вещью, которая ему объективно не по карману. Однако гораздо чаще в кредитную кабалу попадают люди, пытающиеся за счет кредитов приобрести самое необходимое. По данным центра социальных и политических исследований «Стратегия», проведенный весной этого года опрос показал, что около 7% респондентов испытывали затруднения в покупке продуктов питания, 19% сталкивались с трудностями в приобретении одежды. Учитывая скачок инфляции, результаты аналогичного социсследования, проводись оно сегодня, были бы еще более пессимистичными. Не так давно Президент Казахстана заявил о намерении внести предложения по решению проблем в сфере кредитования. В частности, в стране планируется принять Закон «О банкротстве физических лиц», который позволит закредитованным гражданам освободиться от чрезмерной долговой нагрузки. Эксперты ожидают, что пакет соответствующих инициатив Глава государства может обнародовать в середине ноября, когда в стране отмечают День национальной валюты, неформально считающийся профессиональным праздником работников финансовой отрасли. Между тем ряд мер, направленных на смягчение положения заемщиков, оказавшихся в сложном финансовом положении, существует уже сегодня. И Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) призывает граждан активнее пользоваться предоставленными им правами. Так, уже более года – с 1 октября 2021 года – в Казахстане законодательно действует порядок, согласно которому заемщик, испытывающий затруднения в погашении кредита, вправе обратиться с заявлением к кредитору для урегулирования своей просроченной задолженности. Этот механизм является обязательным для банков и микрофинансовых организаций (МФО). Итак, как это работает? В соответствии с законодательными требованиями кредитор обязан уведомить заемщика о возникшей просрочке в течение 20 дней с момента ее наступления. В уведомлении кредитные организации информируют граждан о необходимости внесения платежей с указанием точного размера возникшей просрочки; праве заемщика обратиться к кредитору; последствиях невыполнения своих обязательств по кредитам и микрозаймам. «Поэтому, если заемщик не может исполнять свои обязательства по кредиту, то в первую очередь ему нужно обратиться с заявлением в банк или МФО, где он обслуживается. Ни в коем случае нельзя скрываться от кредитора! Положительный выход из ситуации в интересах не только заемщика, но и кредитной организации. Поэтому чем раньше будут приняты меры по урегулированию, тем скорее будет найден взаимоприемлемый вариант погашения задолженности», – напоминает финрегулятор. Заемщику необходимо в течение 30 дней с даты наступления просрочки обратиться с заявлением в кредитную организацию. В заявлении следует указать причину неисполнения своих обязательств, подтвердив это документально, а также предложить варианты дальнейшего обслуживания кредита. Законодательство разрешает вносить изменения в договор займа, в том числе по уменьшению ставки вознаграждения, изменению валюты займа с иностранной на тенге, предоставлению отсрочки платежа по основному долгу или вознаграждению, изменению срока займа и так далее. «Именно заемщик должен предоставить кредитору информацию о своем финансовом и социальном положении, документально подтвердить факт снижения либо отсутствия доходов, что не позволяет ему исполнять в полном объеме свои обязательства. Непредставление запрашиваемых документов является основанием для оставления заявления заемщика без рассмотрения», – напоминает АРРФР. После этого кредитор рассмотрит заявление с учетом таких факторов, как текущее финансовое и социальное положение заемщика, единственность залогового жилья, добросовестное исполнение обязательств по займу до наступления просрочки и так далее. В течение 15 календарных дней кредитор должен предоставить ответ, в котором он может согласиться и принять предложенные изменения в условия договора, предоставить свои предложения по изменению этих условий либо отказать, но с указанием мотивированного обоснования причин. Если заемщику не удалось договориться с кредитором об условиях реструктуризации займов, ему рекомендуется обратиться в агентство, которое всесторонне изучит дело. Финрегулятор напоминает, что данная закрепленная законодательством процедура обсуждения финансовых затруднений заемщика действует только в том случае, если клиент банка или МФО своевременно обратится в кредитную организацию после выхода на просрочку. В противном случае кредитор имеет право снять средства со счета должника в счет погашения займа (за исключением спецсчетов для получения пособий, алиментов и т. д.), передать задолженность коллекторскому агентству либо обратиться в суд для принудительного взыскания. При этом суд будет учитывать все обстоятельства, в том числе и такое, как были ли приняты исчерпывающие меры по урегулированию задолженности со стороны кредитора и заемщика. О том, что механизм урегулирования финансовых проблем действительно работает, свидетельствуют цифры. По данным АРРФР, с начала 2022 года в банки и МФО за изменением условий заключенных кредитных договоров обратилось более 273,8 тыс. заемщиков, 70% из которых (свыше 199,2 тыс.) прошли процедуру реструктуризации займов и микрокредитов и, следовательно, облегчили долговую нагрузку.