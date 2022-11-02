Бежать не от банка, а в банк

Регулятор финансового рынка напоминает о существовании механизма урегулирования просроченной задолженности и призывает не скрываться от кредиторов.

Ситуация в сфере кредитования населения в Казахстане является достаточно напряженной. Несмотря на то что статистичес­ки уровень закредитованности населения в республике в сравнении со странами с более развитыми финансовыми рынками не столь высок, все же в отдельных социальных группах получение потребительских кредитов и микрозаймов «до зарплаты» уже давно превратилось в способ сводить концы с концами.

Причем, как отмечают специа­листы, стратегия погашения одних кредитов за счет других не помогает выбраться из долговой ямы, а лишь дает временную отсрочку наступлению неизбежного дефолта.

По мнению социологов, увлечение потребительскими кредитами в ряде случаев связано с необоснованным потребительским поведением, когда заемщик хочет уже сегодня пользоваться вещью, которая ему объективно не по карману. Однако гораздо чаще в кредитную кабалу попадают люди, пытающиеся за счет кредитов приобрести самое необходимое.

По данным центра социальных и политических исследований «Стратегия», проведенный вес­ной этого года опрос показал, что около 7% респондентов испытывали затруднения в покупке продуктов питания, 19% сталкивались с трудностями в приобретении одежды. Учитывая скачок инфляции, результаты аналогичного социсследования, проводись оно сегодня, были бы еще более пессимистичными.

Не так давно Президент Казахстана заявил о намерении внес­ти предложения по решению проб­лем в сфере кредитования. В частности, в стране планируется принять Закон «О банкротстве физических лиц», который позволит закредитованным гражданам освободиться от чрезмерной долговой нагрузки.

Эксперты ожидают, что пакет соответствующих инициатив Глава государства может обнародовать в середине ноября, когда в стране отмечают День национальной валюты, неформально считающийся профессиональным праздником работников финансовой отрасли.

Между тем ряд мер, направленных на смягчение положения заемщиков, оказавшихся в сложном финансовом положении, существует уже сегодня. И Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) призывает граждан активнее пользоваться предоставленными им правами.