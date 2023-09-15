Сказка для взрослых

Новую комедийную постановку по мотивам пьесы Сергея Антонова можно назвать смелой попыткой показать современную жизнь с ее обычными проблемами и постоянными заботами, откровенными желаниями и маленькими радостями. Молодой драматург определил жанр так – фантазия на тему из жизни кота. Спектакль отличают в первую очередь искрометный юмор, который однозначно не оставит равнодушным никого, а также интересные герои, представляющие три разных мира. Это миры людей, животных и потусторонних сущностей.

По сюжету молодой человек по имени Ваня (Тимур Романюк) из-за болезни матери вынужден забрать к себе в квартиру ее кота Ваську. Надо сказать, роль последнего просто бесподобно сыграл Темур Ичиков. Глядя на созданный им образ, невольно вспоминаешь реальных котов, живущих у многих из нас. Васька не особо рад переезду из деревни в город. В ходе повествования он все время вспоминает свою сельскую жизнь, где ему было полное раздолье в действиях. Но обстоятельства вынудили, и, как говорится, деваться некуда – домашнему питомцу, оказавшемуся в незнакомом месте, приходится осваиваться и привыкать к другим условиям. Здесь он встречает Домового (Самат Махамбетов), который рассказывает новому обитателю об особенностях городской жизни.

Наблюдая за ходом событий, зритель понимает, что каждый из миров отличается друг от друга, но в то же время у их представителей есть общее, и это любовь, без которой не может жить ни один персонаж. Каждый пытается устроить свою личную жизнь: Ваня знакомится с медсестрой Ларисой (Анель Радионова) и пытается наладить с ней теплые отношения, та в свою очередь устраивает встречу Васьки со своей кошкой Нефертити (Елена Козаченко), и даже Домовой начинает ухаживать за Домовихой.

Примечательно, что все персонажи, за исключением Птицы (Аяжан Несипбаева), дразнящей кота, наделены способностью говорить, но при этом, по задумке автора, их речь понятна далеко не всем. То есть люди не могут понять, к примеру, о чем мурлычет Васька, а также не видят и не слышат Домового. Зато двое последних могут видеть друг друга и свободно общаться на разные темы, касающиеся их возлюбленных и крыши над головой. И только зритель может понять все, что происходит на сцене, и, словно по пазлам, сложить в единую картину.

По мнению режиссера Галины Соколовой, подобная постановка актуальна всегда, поскольку затрагивает духовные и материальные ценности, которыми озабочен каждый человек в любую эпоху. Что касается главного героя – кота Васьки, то он представлен очень... человечным, близким и понятным зрителю, потому что говорит на современном языке, а свои мысли выражает прямым текстом.

– Это спектакль-рассуждение о любви, смерти и житейской мудрости, своего рода сказка для взрослых. Он одновременно смешной и трогательный, добрый и поучительный. И уж точно необычный, ведь в нем мы видим не только людей, но и животных, и духов, которые к тому же наделены способностью говорить, – отмечает заведующая литературной частью областного русского драмтеатра Ольга Махиня.

Говоря о ближайших планах на новый сезон, следует отметить, что уже в конце месяца ценителей искусства Мельпомены ожидает еще одна премьера, которая будет представлена в рамках международного творческого проекта «Классика русскоязычной комедии» Союза театральных деятелей Российской Федерации. Это долгожданный спектакль «Горе от ума» по одноименному произведению Александра Грибоедова, о котором было заяв­лено еще в прошлом году. Его режиссером-постановщиком выступит Григорий Артамонов, специально приглашенный из соседнего государства.

– Также ежемесячно запланировано тематическое мероприя­тие по новому театральному проекту «Давай поговорим», которое будет проходить в форма­те свободного микрофона. Первая встреча со зрителями состоялась на днях и получила массу положительных отзывов. Люди соскучились по живому общению, им нужно выговориться, и в этом плане наш проект предоставляет возможность вместе порассуждать на разные темы, – отметила заместитель директора областного русского драматичес­кого театра Валерия Сон.

Кроме того, в октябре коллективу театра предстоят гастроли в Талдыкоргане, в ноябре – выездные выступления в Кордайском, Меркенском и Рыскуловском районах области, а в декабре детская публика сможет насладиться традиционными новогодними представлениями. Так что скучать не придется.