Сказки в новых одежках

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Казахстан Чжо Тэ-ик, приветствуя гостей выставки, отметил:

– В наши дни существует различный контент, который представляет миру Корею. Например, люди наслаж­даются музыкой

k-pop во главе с группами BlackPink и BTS, корейскими дорамами и фильмами, а также корейской вкус­ной и полезной для здоровья кухней. Сегодня выставка работ У Наён знакомит с новой корейской культурой посредством уникальных иллюстрационных картин, воссоздающих восточные и западные сказки в стилях корейской народной живописи.

И. о. директора Национального музея РК Айбек Сыдыков в своем выступлении говорил о динамичном развитии отношений между Казах­станом и Кореей, в том числе в сфере культуры.

Художница У Наён занимает в мире искусства особое место благодаря своим иллюстрациям, основанным на теме корейской национальной одежды – ханбок. В ее иллюстрациях гармонично сплетены традиционность и современность, восточные и западные образы.

У Наён рассказала, что узнала о Казахстане, посмотрев документальный фильм о проживающих здесь этнических корейцах. Ее впечатлило то, как они продолжают сохранять традиции своего народа в другой стране. Художница отметила несколько фактов, объединяющих наши народы в традиционном и культурном плане. Это, например, традиционное корейское блюдо кимчи, которое благодаря казахстанским ингредиентам стало известным корейским салатом.

– Во время подготовки к выставке я изучила культурные сходства между древними корейскими странами и странами Центральной Азии. Я узнала о существовании Золотого человека. В Корее также множество предметов, в том числе одежда, соз­давалось в те времена из этого драгоценного металла. Теплые отношения между Казахстаном и Кореей сделали эту выставку лично для меня особенной, – поделилась впечатлениями У Наён.

Именно темой объединения народов пронизано все творчество иллюстратора. На выставке представлены 24 работы. Произведения мастера – это волшебные миры, в которые хочется попасть и стать их героями. Красота ханбоков и персонажей, одетых в них, переносит зрителя в известные и всеми любимые сказки: «Русалочка», «Алиса в Стране чудес», «Золушка», «Красная шапочка»...

Образы милых персонажей, животных и людей из известных сказок, одетых в традиционную корейскую одежду ханбок, действительно завораживают. Как будто не узнаешь знакомый сюжет, и хочется вновь окунуться в повествование. Здесь можно разглядеть Андерсена со своими героями; и элементы средневековой корейской утвари позади Алисы, провалившейся в яму с Кроликом; Серый Волк, приобнимающий Красную Шапочку, не такой уж злой; а присевшая отдохнуть на замысловатой формы вазу с цветами Дюймовочка – просто прелесть!

Особое место на выставке отведено иллюстрациям по мотивам сказки «Ер Төстік». Они были соз­даны специально в честь Года культурного обмена между Казахстаном и Кореей. Художница, сочетая казахскую сказку и традиционную корейскую культуру, изображает героя, который благодаря неустанным усилиям преодолевает трудности на своем пути.

– В Корее есть похожая сказка, где главный герой – очень сильный человек, и победить зло ему помогают интересные, особенные друзья. Есть такой персонаж, который может выпить все озеро и направить эту воду на врагов, а друг Ер Тостика может сдвинуть горы. Посыл сказок похожий: насколько бы ни был сильным человек, всегда рядом должны быть друзья, потому что проходить через трудности в одиночку сложно. Это актуально и по сей день, оттого мне ваша сказка очень понравилась. Но есть и отличие: Ер Тостик убивает дракона, а вот в корейских сказках дракон – персонаж положительный, поэтому я даже не могла подумать о таком развитии сюжета, – поделилась размышлениями У Наён.

На выставке, которая продлится до 15 октября, также можно увидеть экспонаты, предоставленные Корейским культурным центром Посольства Республики Корея, – это традиционная одеж­да, украшения и аксессуары.