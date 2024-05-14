Склад площадью 40 тысяч «квадратов» хотят построить в Алматы

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта» Асел Жанасову, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Асел Жанасова представила результаты деятельности АО «Казпочта» за 2023 год и текущее финансовое положение компании: впервые за 5 лет компания получила прибыль в размере 2,4 млрд тенге и выплатила акционеру дивиденды в размере 1,5 млрд тенге; общий объем налоговых отчислений и пошлин составил 32,7 млрд тенге.

Она доложила, что за последний год объем посылок увеличился на 35%, вдвое возросла скорость доставки посылок внутри страны.

Асел Жанасова также проинформировала о том, что АО «Казпочта» установила партнерские отношения с YTO Express Group: компания намерена открыть высокотехнологичный склад класса «А» в Алматы площадью около 40 000 квадратных метров. Объект должен стать ключевым транзитным узлом на евразийском пространстве, повысив транзитный потенциал Казахстана на маршрутах из Китая в ЕС, ЕАЭС и Центральную Азию.

Председатель правления компании ознакомила президента с текущим состоянием инфраструктуры и сети отделений по стране.

Глава государства поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению и увеличению логистического потенциала компании.

#президент #Казпочта #Асел Жанасова

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