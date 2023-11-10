Сколько электромобилей завезли в Казахстан без уплаты таможенных пошлин и налогов

Экономика, Транспорт
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Искакова Айдана
корреспондент

За 10 месяцев 2023 года в Казахстан ввезено 6 875 электромобилей на льготной основе

Фото: Kazpravda.kz

На сегодняшний день на территорию Казахстана ввезено 6 875 электромобилей с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГД. 

По данным ведомства, за 10 месяцев 2023 года было ввезено 6 523 электромобилей.

По словам директора департамента контроля комитета государственных доходов МФ РК Елдоса Саудабаева, до конца года сохраняется возможность ввоза по квоте еще 8 477 электромобилей с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.

"Физические лица при импорте электромобиля для личного пользования, раз в год могут ввозить 1 электромобиль с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, подав пассажирскую таможенную декларацию (далее - ПТД), соответственно нет необходимости оплачивать какие-либо платежи. Для этого, необходимо быть гражданином Республики Казахстан и иметь постоянное место жительства в Республике Казахстан. При этом, на гражданина налагаются ограничения в виде запрета на передачу прав владения, пользования, распоряжения данным электромобилем лицам, имеющим гражданство Российской Федерации и постоянное место жительства в Российской Федерации в течение 3 (трех) лет с момента таможенной очистки", - сообщили в комитете.

Для подачи ПТД нужно обратиться в таможенный пост к инспектору с предоставлением документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан, а также товаросопроводительных документов (есть возможность прибегнуть к услугам таможенных представителей) .

"Необходимо отметить, что Решением совета ЕЭК №39 предоставлена возможность беспошлинного ввоза на электромобили в 2022 и 2023 годах. На сегодняшний день на площадке Евразийской экономической комиссии рассматривается вопрос о продлении возможности беспошлинного ввоза до 2025 года. Вне рамках вышеназванной квоты имеется другая возможность ввоза электромобиля с освобождением от уплаты таможенных пошлин, но с уплатой НДС в размере 12% от стоимости товара, и уплатой таможенного сбора в размере 20 000 тенге", - добавили в КГД.

В данном случае необходимо подавать декларацию на товары по ставкам всемирной торговой организации (ВТО). В случае подачи декларации на товары по ставкам единого таможенного тарифа (ЕТТ) необходимо уплачивать таможенную пошлину в размере 15% от стоимости, НДС 12%, и таможенный сбор 20 000 тенге.

#налоги #транспорт #электромобиль #ввоз #пошлина

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