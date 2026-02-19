В разрезе регионов наибольшее количество городов находится в Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане статус города имеют 90 населенных пунктов. Из них 39 городов относятся к категории областного значения, 48 – районного значения, и 3 города имеют республиканское значение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

В разрезе регионов наибольшее количество городов находится в Акмолинской области – 11, а также в Актюбинской и Карагандинской областях – по 8 в каждой.

На 1 января 2026 года в административно-территориальной структуре страны насчитываются также 195 районов, 29 поселков, 2 157 сельских округов и 6 096 сел.

Наибольшее количество районов в республике в Акмолинской области – 17 единиц, поселков в Карагандинской области – 8 единиц, максимальное число сел зарегистрировано в Туркестанской области -794 единицы.