Сколько этносов проживает в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz

Бюро национальной статистики продолжает публикацию окончательных итогов "Переписи населения 2021 года". Сегодня на сайте появился второй тематический сборник по национальному составу, вероисповеданию и владению языками населения Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Доля казахов выросла до 70,4%

По итогам переписи 2021 года численность казахов достигла 13,4 млн человек, прирост с 2009 года составил 33,7% (10 млн – в 2009 г.) В общей численности доля казахов увеличилась с 63,1% до 70,4%.

Также в числе национальностей с наибольшим количеством вошли русские – 2,9 млн человек, узбеки – 614 тыс. человек, украинцы – 387 тыс. человек и уйгуры – 290 тыс. человек.

Какие еще этносы проживают в Казахстане

По итогам переписи количество этносов составило 124. Среди них такие этносы, как ливцы, вепсы, орочи, долганы, датчане, удэгейцы, цахуры, мансийцы, нанайцы, монголы, селькупы, чукчи, ульта, нивхы, ижорцы, кеты, коряки, крымчаки, нганасаны, саамы, чуванцы.

Отмечается, что в вопросники раунда переписи 2021 года по национальности был добавлен вариант ответа "не указавшие". Таким образом, 24,8 тыс. человек отказались указывать свою национальность. Также в 2021 году выбравших при переписи ответ "другая национальность" оказалось 47,5 тыс. человек, тогда как в 2009 году таких людей было лишь 8.

Алматы – город полиглотов

Согласно данным переписи 2021 года, 44,9% населения старше 5 лет владеют двумя языками, еще 28,6 % – тремя. По итогам переписи оказалось, что еще 1,7 % разговаривают на 4 языках, 5 языков знают 0,2 % населения. Доля полиглотов, знающих 6 языков, составила 0,1 % или 8 845 человек.

Любопытный факт, что доля женщин, владеющих 4-5 языками больше, чем мужчин, 52,1% против 47,9% соответственно. А вот доля мужчин, знающих 6 и более языков, напротив, превышает долю женщин – 55,6%.

Среди регионов, больше всего полиглотов, знающих 5 и более языков, проживали в Алматы. При этом 35,1 % или 6 042,1 тыс. человек знают английский, из них 27,6 % свободно говорят на нем. В возрастном сегменте доля владеющих английским больше всего в возрасте 10-14 лет и 25-29 лет.

Какой религии придерживаются казахстанцы

Доля населения, исповедующего ислам, в межпереписной период почти не изменилась и составила 69,3 %, христианство – 17,2 %, буддизм и иудаизм – менее 0,1 %.

Доля неверующих уменьшилась с 2,8% до 2,3% в 2021 году.

Отметим, что по итогам переписи 11% опрошенных отказались указывать свою принадлежность к какой-либо религии. В то время как в 2009 году, доля отказников составила всего 0,5%.

По данным ведомства, следующий тематический сборник по образованию в Республике Казахстан будет опубликован 6 ноября.

Справочно: данные по Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областям представлены на момент переписи, то есть до их разделения. При этом численность населения во вновь созданных областях пересчитана с учетом данных переписи и отражена в показателях, размещенных на сайте stat.gov.kz.