Сколько осужденных трудоустроено в Казахстане

Общество
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Жанат Тукпиев
Порядка 9 тысяч осужденных трудоустроили в Казахстане. Об этом на круглом столе в учреждении ЕЦ-166/10 с участием Палаты предпринимателей Нур-Султана сообщил заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК Ескали Саламатов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Внутри КУИС были определены приоритетные направления трудоустройства осужденных. Прежде всего, мы переработали методику подсчета трудозанятых осужденных. Она показала, что на сегодняшний день из 23,5 тысяч лиц, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, работают фактически 9 тысяч человек или 40 процентов. Среди них порядка 36 процентов - лица, которые работают несколько часов в день, то есть работа формальная", – сказал Саламатов.


Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов

По его словам, сегодня в местах лишения свободы имеется 390 тысяч квадратных метров производственных площадей, из которых 110 тысяч свободны.

"На свободные квадратные метры мы готовы пригласить любого предпринимателя, который готов трудоустроить осужденных и платить заработную плату", – сообщил зампред КУИС.


Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов

В то же время Ескали Саламатов подметил, что существуют определенные моменты, когда предприниматели не могут найти общий язык с администрацией учреждения и представителями РГП "Енбек".

"Поэтому, мы в КУИС создадим Совет по защите предпринимателей, работающих в учреждениях УИС. Каждого предпринимателя будем брать под свою защиту и готовы с каждым заключать меморандум о взаимопомощи", – подчеркнул он.

Отметим, что около пяти организаций Нур-Султана уже готовы предоставить рабочие места лицам, отбывающим срок в учреждении минимальной безопасности. Организации готовы трудоустроить осужденных по профессиям: монолитчик, газоэлектросварщик, инженер, строитель, моторист, слесарь, электрик, водитель, разнорабочий, уборщик, швея, дворник, слесарь-сантехник.

Директор ТОО "Dandmard" Мухтар Карибаев рассказал о том, что также рассматривает варианты для дальнейшего развития сотрудничества.

"На сегодня у нас четыре цеха по производству спецодежды, военного снаряжения, носочно-чулочное производство. У нас трудоустроено 13 осужденных, из них 12 мужчин и одна женщина. На данный момент они проходят стажировку и учатся по специальности. Доставку мы взяли на себя. Наш человек приезжает утром, регистрирует, сколько выехало, увозит, мы их кормим, и вечером привозим", – поделился он.


Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов

Также предприниматель отметил, что в перспективе организация может трудоустроить до ста человек.

"В случае, если условия будут позволять, то мы готовы открыться и на производстве исправительного учреждения", – резюмировал Карибаев.

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