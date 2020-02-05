Сколько осужденных трудоустроено в Казахстане

Порядка 9 тысяч осужденных трудоустроили в Казахстане. Об этом на круглом столе в учреждении ЕЦ-166/10 с участием Палаты предпринимателей Нур-Султана сообщил заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК Ескали Саламатов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Внутри КУИС были определены приоритетные направления трудоустройства осужденных. Прежде всего, мы переработали методику подсчета трудозанятых осужденных. Она показала, что на сегодняшний день из 23,5 тысяч лиц, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, работают фактически 9 тысяч человек или 40 процентов. Среди них порядка 36 процентов - лица, которые работают несколько часов в день, то есть работа формальная", – сказал Саламатов.
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
По его словам, сегодня в местах лишения свободы имеется 390 тысяч квадратных метров производственных площадей, из которых 110 тысяч свободны.
"На свободные квадратные метры мы готовы пригласить любого предпринимателя, который готов трудоустроить осужденных и платить заработную плату", – сообщил зампред КУИС.
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В то же время Ескали Саламатов подметил, что существуют определенные моменты, когда предприниматели не могут найти общий язык с администрацией учреждения и представителями РГП "Енбек".
"Поэтому, мы в КУИС создадим Совет по защите предпринимателей, работающих в учреждениях УИС. Каждого предпринимателя будем брать под свою защиту и готовы с каждым заключать меморандум о взаимопомощи", – подчеркнул он.
Отметим, что около пяти организаций Нур-Султана уже готовы предоставить рабочие места лицам, отбывающим срок в учреждении минимальной безопасности. Организации готовы трудоустроить осужденных по профессиям: монолитчик, газоэлектросварщик, инженер, строитель, моторист, слесарь, электрик, водитель, разнорабочий, уборщик, швея, дворник, слесарь-сантехник.
Директор ТОО "Dandmard" Мухтар Карибаев рассказал о том, что также рассматривает варианты для дальнейшего развития сотрудничества.
"На сегодня у нас четыре цеха по производству спецодежды, военного снаряжения, носочно-чулочное производство. У нас трудоустроено 13 осужденных, из них 12 мужчин и одна женщина. На данный момент они проходят стажировку и учатся по специальности. Доставку мы взяли на себя. Наш человек приезжает утром, регистрирует, сколько выехало, увозит, мы их кормим, и вечером привозим", – поделился он.
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Также предприниматель отметил, что в перспективе организация может трудоустроить до ста человек.
"В случае, если условия будут позволять, то мы готовы открыться и на производстве исправительного учреждения", – резюмировал Карибаев.