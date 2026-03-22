Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики

Наурыз
171

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Расчеты проведены на основе средней стоимости основных ингредиентов - баранины, риса, лука, моркови и подсолнечного масла по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК.

В расчет включены областные центры и города республиканского значения.

Для условного рецепта использовались 1 кг риса и 1,3 кг баранины. По данным БНС, в среднем по стране стоимость блюда составляет около 6,1 тыс тенге, из которых основная часть - около 5,1 тыс. тенге - приходится на мясо.

С учетом средней заработной платы по стране за третий квартал прошлого года, на одну зарплату казахстанцы могут приготовить плов около 71 раза.

"Наиболее высокая стоимость приготовления блюда зафиксирована в Алматы - около 6,7 тыс тенге. При этом уровень доходов позволяет приготовить плов до 82 раз. В Астане стоимость несколько ниже - порядка 6,5 тыс тенге, однако за счет более высокой средней зарплаты жители столицы могут позволить себе до 87 казанов", - сообщили в Бюро.

Самая низкая стоимость набора продуктов отмечена в Уральске - около 5 тыс тенге. При этом на среднюю зарплату в регионе можно приготовить плов примерно 73 раза.

Лидером по доступности блюда стал Атырау: при средней стоимости около 5,9 тыс тенге жители региона могут приготовить до 101 казана благодаря более высоким доходам.

Наименьшая доступность зафиксирована в Туркестанской области: стоимость продуктов в областном центре составляет около 5,7 тыс тенге, однако средняя зарплата позволяет приготовить плов лишь 51 раз.

#Наурыз #кухня #гастрономия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]