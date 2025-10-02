Сколько стоит суточное питание военнослужащих, рассказали в Минобороне

Армия
78
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Общевойсковой паек включает 48 наименований

Фото Минобороны РК

Стоимость суточного общевойскового пайка сегодня составляет 2 250 тенге. С 1 января следующего года она поднимется до 3150 тенге. Об этом в ходе пресс-тура в войсковой части №68665 сообщил заместитель министра обороны РК Каныш Абубакиров, передает Kazpravda.kz.

По словам заммминистра, общевойсковой паек включает 48 наименований. К примеру, это говяжье и куриное мясо, рис, гречка, макаронные изделия, рыба, сметана, молоко, хлеб и так далее.

– У нас есть определенный рацион питания. Например, если утром мы даем блюда из крупы, к ним идет мясо, творог, колбаса, сыр. Обед – это горячее: первое, второе. На ужин идут крупы, рыба, сыр, колбаса. В день мы солдату даем 200 грамм фруктов, – отметил Каныш Абубакиров.

По его словам, специально созданная рабочая группа в министерстве пересмотрела меню военнослужащих и внесла коррективы.

– Сейчас индивидуальный план питания у нас трех видов: общевойсковой, десантный и летный. По калориям и составу они идут больше или меньше. В этом плане мы тесно взаимодействуем с Академией питания, – подчеркнул заместитель министра обороны.

