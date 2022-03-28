Стабильность валютного рынка – основа устойчивости казахстанской экономики в условиях геополитической турбулентности, считают эксперты. А весь мир действительно прилично «трясет». Как отметил в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстан тоже столкнулся с беспрецедентными в современной истории финансово-экономическими трудностями.
Что происходит на отечественном валютном рынке и как себя вести обычным гражданам, мы поинтересовались у участников
сегодняшнего «Эксперт-совета».
Президент в Послании заверил, что у нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса. Мы попросили Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана аргументировать это высказывание.
– В условиях геополитической напряженности «подушкой безопасности» для любой страны выступают золотовалютные резервы и активы суверенных фондов. На 1 марта 2022 года резервные активы Казахстана составляли 33,5 миллиарда долларов, а валютные активы Нацфонда – 53,9 миллиарда долларов, – пояснили нам. – При отсутствии притока внешнего капитала этого объема хватит на оплату импорта товаров и услуг в течение 10 месяцев и на бесперебойное погашение внешнего долга в течение года.
Что касается инструментов, то в настоящее время введен в действие антикризисный план Правительства и Нацбанка, который включает меры поддержки как реальной экономики, так и финансовой стабильности.
Снижение инфляции и достижение стабильности на валютном рынке осуществляются с помощью повышения базовой ставки (на текущий момент 13,5%) и сохранения привлекательности тенговых депозитов.
Поддержку тенге оказывает конвертация трансфертов из Нацфонда и валютной выручки квазигоссектора, а также интервенции, осуществляемые за счет резервных активов. Помимо этого, план содержит меры по поддержке занятости и созданию новых рабочих мест, развитию предпринимательства и так далее.
После обострения ситуации в Украине и введения санкций против России на валютном рынке Казахстана отмечен повышенный спрос на инвалюту. Это заметно по объему торгов с долларом на бирже, который в среднем за март составляет 207,4 миллиона долларов, что в 1,6 раза превышает средние февральские уровни.
В связи с избыточным спросом в первой половине марта наблюдался дефицит наличной инвалюты, связанный с логистическими затруднениями.
Эффективными и своевременными были меры Нацбанка по повышению базовой ставки, запуску совместно с Правительством программы защиты тенговых вкладов, проведению торгов в формате франкфуртского аукциона для недопущения влияния на курс негативных событий выходных и праздничных дней, а также интервенции для сглаживания экстраординарных колебаний и обеспечения предложения на валютном рынке.
Единственное, чего не хватало в эти дни со стороны властей, – своевременных и открытых коммуникаций. На фоне мировой неопределенности и непредсказуемости развития событий в стране стало возрастать эмоциональное напряжение, способное привести к нерациональным действиям. Тогда как даже имеющиеся проблемы могут быть решены более эффективно на спокойном внутреннем фоне, которому способствует осведомленность граждан о текущей ситуации.
Своевременной мерой, направленной на защиту внутреннего валютного рынка, стало также введение ограничений на вывоз иностранной валюты.
Учитывая широкое развитие безналичных операций как за рубежом, так и внутри Казахстана, объективная необходимость в использовании больших массивов наличной валюты, особенно иностранной, в настоящее время практически отсутствует. Соответственно, вывоз крупных сумм наличной инвалюты с территории нашей страны может с большой вероятностью быть классифицирован как спекулятивная операция.
Ограничения, скорее всего, временная мера, которая может быть упразднена после стабилизации ситуации.
Президент в Послании поручил проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием, а возможно, и частными недропользователями. Что это значит?
Казахстанские недропользователи, продающие нефть, газ, уран и другие товары за рубеж, а также организации, оказывающие услуги иностранным компаниям, относятся к компаниям-экспортерам. Оплата за их товары и услуги осуществляется иностранными партнерами в основном в инвалюте. Соответственно, компании-экспортеры, независимо от геополитической обстановки и⁄или сложностей внутри страны, располагают выручкой в иностранной валюте.
В случае необходимости поддержки курса нацвалюты власти вправе обязать экспортеров продавать на валютном рынке часть своей выручки, обеспечивая тем самым необходимое предложение валюты и поддерживая курс. Эта мера была введена казахстанскими властями применительно к компаниям с государственным участием (например, «КазМунайГазу», «Казатомпрому», «КазТрансОйлу») в марте 2020 года после падения цен на нефть и начала пандемии и наравне с конвертацией валюты из Нацфонда оказывала поддержку тенге.
Учитывая нынешнее геополитическое давление на курс нацвалюты, Глава государства предложил увеличить процент продаж от валютной выручки компаний с госучастием (на текущий момент 50%). Эта мера, помимо позитивного влияния на обменный курс, также способствует деоффшоризации и дедолларизации экономики, препятствуя оттоку капитала и стимулируя экономический рост внутри страны.
Что можно порекомендовать гражданам? Сейчас слишком высока неопределенность как на мировых, так и на казахстанском рынках. Курс нацвалюты остро реагирует на любые изменения в геополитике, испытывая давление со стороны большого количества желающих купить инвалюту внутри Казахстана.
За неделю курс менялся с 512 до 506 тенге за доллар. Укрепление происходит на фоне снижения повышенного спроса на инвалюту. В подобных условиях, до определения дальнейшей траектории развития событий, совершать без необходимости валютные операции гражданам просто нет смысла.
Учитывая снижение негативных настроений участников локального рынка, курс тенге начал формироваться под влиянием внешних и внутренних фундаментальных факторов. Соответственно, поддержку тенге вновь оказывает дорожающая нефть, надежды на прогресс в российско-украинских переговорах, укрепляющийся рубль, а также принятые казахстанскими властями меры по стабилизации валютного рынка.