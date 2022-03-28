Экономика
Сколько времени Казахстан может спокойно жить на золотовалютные резервы

Стабильность валютного рынка – основа устойчивости казахстанской экономики в условиях геополитической турбулентности, считают эксперты. А весь мир действительно прилично «трясет». Как отметил в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстан тоже столкнулся с беспрецедентными в современной истории финансово-экономическими трудностями.

Что происходит на отечественном валютном рынке и как себя вести обычным гражданам, мы поинтересовались у участников
сегодняшнего «Эксперт-совета».

Президент в Послании заверил, что у нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса. Мы попросили Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана аргументировать это высказывание.

– В условиях геополитической напряженности «подушкой безопасности» для любой страны выступают золотовалютные резервы и активы суверенных фондов. На 1 марта 2022 года резервные активы Казахстана составляли 33,5 миллиарда долларов, а валютные активы Нацфонда – 53,9 миллиарда долларов, – пояснили нам. – При отсутствии притока внешнего капитала этого объема хватит на оплату импорта товаров и услуг в течение 10 месяцев и на бесперебойное погашение внешнего долга в течение года.

Что касается инструментов, то в настоящее время введен в действие антикризисный план Правительства и Нацбанка, который включает меры поддержки как реальной экономики, так и финансовой стабильности.

Снижение инфляции и достижение стабильности на валютном рынке осуществляются с помощью повышения базовой ставки (на текущий момент 13,5%) и сохранения привлекательности тенговых депозитов.

Поддержку тенге оказывает конвертация трансфертов из Нацфонда и валютной выручки квазигоссектора, а также интервенции, осуществляемые за счет резервных активов. Помимо этого, план содержит меры по поддержке занятости и созданию новых рабочих мест, развитию предпринимательства и так далее.

После обострения ситуации в Украине и введения санкций против России на валютном рынке Казахстана отмечен повышенный спрос на инвалюту. Это заметно по объему торгов с долларом на бирже, который в среднем за март составляет 207,4 миллиона долларов, что в 1,6 раза превышает средние февральские уровни.

В связи с избыточным спросом в первой половине марта наблюдался дефицит наличной инвалюты, связанный с логистическими затруднениями.

Эффективными и своевременными были меры Нацбанка по повышению базовой ставки, запус­ку совместно с Правительством программы защиты тенговых вкладов, проведению торгов в формате франкфуртского аукциона для недопущения влияния на курс негативных событий выходных и праздничных дней, а также интервенции для сглаживания экстраординарных колебаний и обеспечения предложения на валютном рынке.

Единственное, чего не хватало в эти дни со стороны властей, – своевременных и открытых коммуникаций. На фоне мировой неопределенности и непредсказуемости развития событий в стране стало возрастать эмоциональное напряжение, способное привести к нерациональным действиям. Тогда как даже имеющиеся проблемы могут быть решены более эффективно на спокойном внутреннем фоне, которому способствует осведомленность граждан о текущей ситуации.

Своевременной мерой, направленной на защиту внутреннего валютного рынка, стало также введение ограничений на вывоз иностранной валюты.

Учитывая широкое развитие безналичных операций как за рубежом, так и внутри Казахстана, объективная необходимость в использовании больших массивов наличной валюты, особенно иностранной, в настоящее время практически отсутствует. Соответственно, вывоз крупных сумм наличной инвалюты с территории нашей страны может с большой вероятностью быть классифицирован как спекулятивная операция.

Ограничения, скорее всего, временная мера, которая может быть упразднена после стабилизации ситуации.

Президент в Послании поручил проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государст­венным участием, а возможно, и частными недропользователями. Что это значит?

Казахстанские недропользователи, продающие нефть, газ, уран и другие товары за рубеж, а также организации, оказывающие услуги иностранным компаниям, относятся к компаниям-экспортерам. Оплата за их товары и услуги осуществляется иностранными партнерами в основном в инвалюте. Соответственно, компании-экспортеры, независимо от гео­политической обстановки и⁄или сложностей внутри страны, располагают выручкой в иностранной валюте.

В случае необходимости поддержки курса нацвалюты власти вправе обязать экспортеров продавать на валютном рынке часть своей выручки, обеспечивая тем самым необходимое предложение валюты и поддерживая курс. Эта мера была введена казахстанскими властями применительно к компаниям с государственным участием (например, «КазМунайГазу», «Каз­атомпрому», «КазТрансОйлу») в марте 2020 года после падения цен на нефть и начала пандемии и наравне с конвертацией валюты из Нацфонда оказывала поддержку тенге.

Учитывая нынешнее геополитическое давление на курс нацвалюты, Глава государства предложил увеличить процент продаж от валютной выручки компаний с госучастием (на текущий момент 50%). Эта мера, помимо позитивного влияния на обменный курс, также способствует деоффшоризации и дедолларизации экономики, препятствуя оттоку капитала и стимулируя экономический рост внутри страны.

Что можно порекомендовать гражданам? Сейчас слишком высока неопределенность как на мировых, так и на казахстанском рынках. Курс нацвалюты остро реагирует на любые изменения в геополитике, испытывая давление со стороны большого количества желающих купить инвалюту внутри Казахстана.

За неделю курс менялся с 512 до 506 тенге за доллар. Укреп­ление происходит на фоне снижения повышенного спроса на инвалюту. В подобных условиях, до определения дальнейшей траектории развития событий, совершать без необходимости валютные операции гражданам просто нет смысла.

Учитывая снижение негативных настроений участников локального рынка, курс тенге начал формироваться под влия­нием внешних и внутренних фундаментальных факторов. Соответственно, поддержку тенге вновь оказывает дорожающая нефть, надежды на прогресс в российско-украинских переговорах, укрепляющийся рубль, а также принятые казахстанскими властями меры по стабилизации валютного рынка.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Экономика
Причины удорожания строительства в Казахстане назвало МИИР
Экономика
Standard & Poor's вновь подтвердило суверенный кредитный ре…
Экономика
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Экономика
Вырос порог достаточности для снятия пенсионных накоплений
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021