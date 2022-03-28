Сколько времени Казахстан может спокойно жить на золотовалютные резервы

Стабильность валютного рынка – основа устойчивости казахстанской экономики в условиях геополитической турбулентности, считают эксперты. А весь мир действительно прилично «трясет». Как отметил в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстан тоже столкнулся с беспрецедентными в современной истории финансово-экономическими трудностями.

Что происходит на отечественном валютном рынке и как себя вести обычным гражданам, мы поинтересовались у участников

сегодняшнего «Эксперт-совета».

Президент в Послании заверил, что у нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса. Мы попросили Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана аргументировать это высказывание.

– В условиях геополитической напряженности «подушкой безопасности» для любой страны выступают золотовалютные резервы и активы суверенных фондов. На 1 марта 2022 года резервные активы Казахстана составляли 33,5 миллиарда долларов, а валютные активы Нацфонда – 53,9 миллиарда долларов, – пояснили нам. – При отсутствии притока внешнего капитала этого объема хватит на оплату импорта товаров и услуг в течение 10 месяцев и на бесперебойное погашение внешнего долга в течение года.

Что касается инструментов, то в настоящее время введен в действие антикризисный план Правительства и Нацбанка, который включает меры поддержки как реальной экономики, так и финансовой стабильности.

Снижение инфляции и достижение стабильности на валютном рынке осуществляются с помощью повышения базовой ставки (на текущий момент 13,5%) и сохранения привлекательности тенговых депозитов.

Поддержку тенге оказывает конвертация трансфертов из Нацфонда и валютной выручки квазигоссектора, а также интервенции, осуществляемые за счет резервных активов. Помимо этого, план содержит меры по поддержке занятости и созданию новых рабочих мест, развитию предпринимательства и так далее.

После обострения ситуации в Украине и введения санкций против России на валютном рынке Казахстана отмечен повышенный спрос на инвалюту. Это заметно по объему торгов с долларом на бирже, который в среднем за март составляет 207,4 миллиона долларов, что в 1,6 раза превышает средние февральские уровни.

В связи с избыточным спросом в первой половине марта наблюдался дефицит наличной инвалюты, связанный с логистическими затруднениями.

Эффективными и своевременными были меры Нацбанка по повышению базовой ставки, запус­ку совместно с Правительством программы защиты тенговых вкладов, проведению торгов в формате франкфуртского аукциона для недопущения влияния на курс негативных событий выходных и праздничных дней, а также интервенции для сглаживания экстраординарных колебаний и обеспечения предложения на валютном рынке.

Единственное, чего не хватало в эти дни со стороны властей, – своевременных и открытых коммуникаций. На фоне мировой неопределенности и непредсказуемости развития событий в стране стало возрастать эмоциональное напряжение, способное привести к нерациональным действиям. Тогда как даже имеющиеся проблемы могут быть решены более эффективно на спокойном внутреннем фоне, которому способствует осведомленность граждан о текущей ситуации.

Своевременной мерой, направленной на защиту внутреннего валютного рынка, стало также введение ограничений на вывоз иностранной валюты.

Учитывая широкое развитие безналичных операций как за рубежом, так и внутри Казахстана, объективная необходимость в использовании больших массивов наличной валюты, особенно иностранной, в настоящее время практически отсутствует. Соответственно, вывоз крупных сумм наличной инвалюты с территории нашей страны может с большой вероятностью быть классифицирован как спекулятивная операция.

Ограничения, скорее всего, временная мера, которая может быть упразднена после стабилизации ситуации.

Президент в Послании поручил проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государст­венным участием, а возможно, и частными недропользователями. Что это значит?

Казахстанские недропользователи, продающие нефть, газ, уран и другие товары за рубеж, а также организации, оказывающие услуги иностранным компаниям, относятся к компаниям-экспортерам. Оплата за их товары и услуги осуществляется иностранными партнерами в основном в инвалюте. Соответственно, компании-экспортеры, независимо от гео­политической обстановки и⁄или сложностей внутри страны, располагают выручкой в иностранной валюте.

В случае необходимости поддержки курса нацвалюты власти вправе обязать экспортеров продавать на валютном рынке часть своей выручки, обеспечивая тем самым необходимое предложение валюты и поддерживая курс. Эта мера была введена казахстанскими властями применительно к компаниям с государственным участием (например, «КазМунайГазу», «Каз­атомпрому», «КазТрансОйлу») в марте 2020 года после падения цен на нефть и начала пандемии и наравне с конвертацией валюты из Нацфонда оказывала поддержку тенге.

Учитывая нынешнее геополитическое давление на курс нацвалюты, Глава государства предложил увеличить процент продаж от валютной выручки компаний с госучастием (на текущий момент 50%). Эта мера, помимо позитивного влияния на обменный курс, также способствует деоффшоризации и дедолларизации экономики, препятствуя оттоку капитала и стимулируя экономический рост внутри страны.

Что можно порекомендовать гражданам? Сейчас слишком высока неопределенность как на мировых, так и на казахстанском рынках. Курс нацвалюты остро реагирует на любые изменения в геополитике, испытывая давление со стороны большого количества желающих купить инвалюту внутри Казахстана.

За неделю курс менялся с 512 до 506 тенге за доллар. Укреп­ление происходит на фоне снижения повышенного спроса на инвалюту. В подобных условиях, до определения дальнейшей траектории развития событий, совершать без необходимости валютные операции гражданам просто нет смысла.

Учитывая снижение негативных настроений участников локального рынка, курс тенге начал формироваться под влия­нием внешних и внутренних фундаментальных факторов. Соответственно, поддержку тенге вновь оказывает дорожающая нефть, надежды на прогресс в российско-украинских переговорах, укрепляющийся рубль, а также принятые казахстанскими властями меры по стабилизации валютного рынка.