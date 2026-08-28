Скончался король Норвегии

Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Монарх умер в возрасте 89 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«С глубокой скорбью сообщаем, что его величество (...) Харальд сегодня скончался», — заявили в королевском доме.

Его преемником стал сын, принц Хокон, он выберет имя и примет присягу позже.

Монарх ушел из жизни утром в больнице Осло. Он попал туда 17 августа на фоне лечения гемолитической анемии. В четверг появилась информация, что его состояние ухудшилось и оценивается как очень тяжелое.

Харальд родился 21 февраля 1937 года в семье кронпринца Улафа (будущего короля Улафа V) и кронпринцессы Марты. После оккупации Норвегии фашистской Германией они покинули Осло и жили в Швеции, США и Британии.

Вернувшись на родину, принц окончил Военную академию в 1959-м. В последующие годы он выполнял представительские функции, а в 1991 году вступил на престол после смерти отца.

Монарх увлекался парусным спортом и даже выигрывал чемпионаты мира и Европы вместе со своей командой.

В 1968-м будущий король женился на Соне Харальдсен, которая не имела аристократического происхождения. Пара знала друг друга девять лет, прежде чем их брак одобрили. В семье двое детей — принцесса Марта Луиза и наследный принц Хокон. В 2001 году Харальд женился на Метте-Марит Тьессем Хойбю, которая происходит из простой семьи и имеет ребенка от первого брака.

 

 

#Норвегия #монарх #ХаральдV

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