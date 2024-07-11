Славный путь к вершинам

В этом беспокойном, суетливом мире, наполненном нескончаемой чередой житейских забот и тревог, каждый мыслящий человек стремится занять свою нишу, добиться достойного положения в обществе. Но удача в этом благородном стремлении улыбнется только трудолюбивым, целеустремленным, людям сильной воли и высокой нравственности, обладаю­щим обширными знаниями.

В народе уважают руководителей не только за ответственное отношение к делу, профессиональную компетент­ность, но и, пожалуй, в первую очередь за умение прислушиваться к людям, уделять внимание их запросам и потребностям. В этом, собственно говоря, и заключается смысл верного служения народу. Такие личности всегда пользуются уважением и признанием, с ними народ считается, их слово всегда весомо.

Такими высокими человеческими ка­чествами обладает герой нашего рассказа, наш современник Жарасбай Сулейменов. Видный общественный деятель, посвятивший долгие годы плодотворного труда развитию и процветанию родного края, независимой страны, служению высоким целям нации благодаря своему профессионализму и трудолюбию завоевал любовь и уважение народа.

Счастливый случай познакомиться с Жаке выпал мне в сентябре 2007 года в мою бытность депутатом Сената Пар­ламента. Мы жили на двенадцатом этаже пятого подъезда дома для депутатов в жилом комплексе «Нұрсая-1». Тем летом прошли выборы в Мажилис Парламента, и новоизбранные наши коллеги стали заселяться в служебные квартиры. Мы с любопытством ждали, кто окажется нашим соседом.

И вот в начале сентября мы заметили вселяющихся в квартиру напротив людей. С супругой, следуя народной традиции, решили навестить соседей, поздравить их с новосельем и выбрали для этого воскресный день. Пришли, поздоровались, поздравили их с новосельем и пожелали счастья на новом месте.

Хозяин квартиры, человек приятной внешности, среднего роста, с продолговатым смуглым лицом и открытым теп­лым взглядом, гостеприимно улыбнулся: «Проходите, пожалуйста!» Усаживая нас на почетное место, он представился: «Меня зовут Жарасбаем Сулейменовым, из Северо-Казахстанской области, а это моя супруга Акжами», – познакомил он нас со светлолицей красивой женщиной.

За разговором я сказал: «Мы, конечно, встретимся еще не раз. Но сначала устраивайтесь хорошенько. Если понадобится помощь, обращайтесь к нам, не стесняйтесь. Раз сама судьба свела нас, одного из северного, другого из южного Казахстана, в Астане, под одной крышей, значит, так уж велено нам по соседству жить и дружить». Попрощавшись, мы ушли.

Вернувшись домой, поделились впечатлениями. До этого у меня сложилось мнение, что образ жизни и мышления, бытовые традиции, даже язык северных казахов сильно отличаются от южных. Раньше, встречаясь с казахами из северных регионов, я не раз замечал, что они более склонны говорить на русском, нежели на родном языке. Но после знакомства с Жарасбаем мое мнение радикально изменилось.

Мы соседствовали почти пять лет. «Близкий сосед лучше дальнего родственника», – гласит народная мудрость. Есть и другая поговорка: «Не выбирай дом, выбирай соседа». Тоже верно сказано. Мы очень тесно общались, гостили друг у друга. Радости и семейные праздники, беседы и увлечения – все было у нас общее.

Меня приятно удивило то, что Жаке говорит на выразительном и сочном казахском языке, вставляя в свою речь народные пословицы и поговорки. Это свойственно всесторонне эрудированному, начитанному человеку. Узнав, что Жаке по профессии журналист, работавший редактором областной газеты на протяжении многих лет, я еще больше проникся к нему уважением.

Почти пять лет, начиная с 2007 года, он был депутатом Мажилиса Пар­ламента. На заседаниях отличался особой активностью, поднимая животрепещущие вопросы, затрагивающие социально-экономическую жизнь страны, благосостояние народа, смело вносил на рассмот­рение Правительства дельные предложения, участвовал в подробном их обсуждении, высказывая свое мнение открыто, без оглядки на чины и долж­ности. Особенно часто он поднимал проблемы, касающиеся духовных ценностей народа, в частности – казахского языка. К рассмотрению любого вопроса Жаке подходит с позиции защитника национальных интересов.

Общеизвестно, что на казахской земле испокон веков существовали топонимы, сложившиеся в давние времена. К сожалению, начиная с XIX века названия местностей стали меняться в угоду колониальной политике царского правительства, а поз­же – в соответствии с требованиями тоталитарного режима советской власти. Отчуждение казахского народа от национальных традиций и обычаев, от духовных корней началось с переименования местностей. Это было вопиющей несправедливостью по отношению к казахской земле, к ее истории, к народу. Об этом не раз прямо говорил с трибуны Парламента Жарасбай Сулейменов.

«Хотя мы говорим, что топонимы колониальной и тоталитарной эпохи постепенно уходят в прошлое, нерешенных вопросов еще непочатый край. Наша страна, казахская земля еще не полнос­тью избавилась от ономастического наследия трехвекового колониального периода. Особенно сложна ситуация в северных, восточных, центральных областях, где до сих пор остаются русские названия населенных пунктов и местностей. По сей день русские названия, напоминающие колониальное прошлое и советскую эпоху, носят сотни городов и сел в областях и сельских районах. Мы, вопреки национальным интересам, постоянно оттягиваем решение этого вопроса. Но независимая страна должна занимать независимую позицию и в вопросах ономастики», – прозвучал с трибуны Мажилиса твердый голос Жарасбая Сулейменова.

Большой резонанс вызвал депутатский запрос, с которым Жарасбай Сулейменов обратился на заседании Мажилиса к членам Правительства, аргументированно обосновывая необходимость возвращения городу Петропавловску его исторического названия – Қызылжар. Это был очень важный, своевременный вопрос. К сожалению, как это ни парадоксально, предложение депутата, нашедшее активную поддержку со стороны большинства населения в других регионах Казахстана, не было столь единодушно поддержано депутатами, избранными от Северо-Казахстанской области. Это нас очень раздосадовало.

Позже, когда мы завели разговор на эту тему, Жаке отнесся к пассивному поведению своих депутатов-земляков спокойно: «Все мы знаем, что восстановление исторического имени города Қызылжара – давно назревший вопрос. Я и не надеялся, что пос­ле моего запроса он решится в одночасье. Но и обойти эту тему молчанием не мог. Все же верю, что мой запрос не останется без внимания, и рано или поздно вопрос будет решен положительно».

Взвешенные слова известного общественного деятеля, гражданина, приверженного национальным ценностям, его глубокие мысли, убежденность произвели на нас большое впечатление. Нам было приятно слышать его выступления в стенах Парламен­та. В них он часто предлагал оптимальные решения тех или иных проблем. Я думаю, что на выборах депутатов в Парламент и местные маслихаты надо вы­двигать кандидатами именно таких активных деятелей, как наш Жаке, болеющих душой за будущее нации, хорошо знаю­щих ее культуру, традиции и обычаи, язык, историю.

Не могу не отметить еще одну особенность стиля работы Жарасбая Сулейменова. В годы депутатской деятельности он выезжал с целью изучения положения дел на местах не только в родную Северо-Казахстанскую область, но и в другие регионы страны, встречался с простыми людьми, внимательно рассматривал ситуацию, глубоко вникая в суть проблем, и на основе своих наблюдений и анализа вносил предложения на рассмотрение Правительства, излагал свои мысли в республиканской печати. Большинство его идей и рекомендаций было реализовано, если даже не в тот момент, то спустя некоторое время.

Где бы ни находился Жаке, в рабочем кабинете ли в Астане, в сельской глубинке ли, он прилагал все силы, чтобы донести до правительственных инстанций просьбы и пожелания людей, высказанных во время приема граждан, и добивался положительного решения проблем.

Как талантливый журналист, мастер художественного слова, публицист, Жаке широко извес­тен в стране. Где бы ни трудился, он всецело был предан работе, вкладывая в нее душу, постоянно оттачивая свое профессиональное мас­терство, овла­девая новыми навыками. Это постоянное стремление к совершенству, неустанный поиск снискали ему искреннее уважение окружающих. Он не только сам возвысился в глазах людей, но и возвысил свою профессию.

Жарасбай Сулейменов появился на свет на священной земле Қызылжара, на северных окраи­нах страны, обдувае­мых холодными ветрами, на родине прославленных народных вождей, знаменитых ораторов-острословов, отважных военачальников, прозорливых поэтов и писателей. Жаке с ранних лет впитывал в себя их духовную силу. Свой трудовой путь начинал в ауле после школы.

Отслужив в армии, вернулся в родной край, где началось его восхождение к вершинам трудового Олимпа – от рядового сотрудника областной газеты до ее главного редактора. Из-под бойкого пера журналиста рождались злободнев­ные статьи о проблемах развития нации, общест­ва, культуры.

«Журналис­тика – профес­сия не из ряда ординарных, а великая сила, влияю­щая на развитие об­щест­ва, формирование личности. Будущее нашего государства, судьба молодой демократии напрямую зависят от профессионализма и ответственности наших собратьев по перу. Поэтому важно, чтобы государство гарантировало свободу слова, последовательно развивая средства массовой информации. Не зря же еще в начале двадцатого века вожди Алаша говорили, что сила государства таится в силе печати», – говорит Жарасбай.

Одаренный писатель, политолог, мыс­литель с незаурядной организаторской способностью, Почетный граж­данин Северо-Казахстанской области сегодня возглавляет областной филиал Союза писателей Казахстана. Многие его произведения, такие как «Ережесіз шайқас», «Еменнің иір бұтағы», «Сөнбейтін шырақ», «Дала-бесік», «Дара жол», написаны в остросюжетном детективном жанре.

Жарасбай Сүлейменов известен также как один из основателей магжановедения в отечественной литературе, который вот уже в течение ряда лет издает журнал «Мағжан» и является его главным редактором. Недавно под его редакцией вышла в свет энциклопедия «Мағжан». То, что он находился в первом ряду тех, кто много труда вложил в достойное проведение 125-летнего юбилея знаменитого поэта на высоком международном уровне, вызывает чувство глубокой благодарности.

Перу Жарасбая принадлежат также исследовательские труды о супруге Магжана Зылихе-апа и о его матери Гульсум Аширбеккызы, изданный в 2006 году сборник «Мағжан», куда вошли избранные произведения поэта и литературные исследования о нем на русском и казахском языках. Им составлен сборник воспоминаний о писателе-земляке Иване Шухове.

Думаю, что плодотворный творческий путь Жарасбая Сулейменова, писателя с чувством высокого гражданского долга, проникнутого любовью к литературе и искусству, к уникальной культуре, традициям, унаследованным от предков, служит достойным примером для молодежи.

Жаке и его спутница жизни Акжами живут в гармонии и согласии, счастливой жизнью, полной любви и тепла. Воспитанные ими дети нашли свою нишу в жизни, создали свои семьи, подарили родителям внуков и трудятся во благо народа. Разве не в этом заключается счастье?