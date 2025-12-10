Следим за финалом, ожидаем побед

Бокс
129
Аскар Султан

Сегодня в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) пройдут финальные бои чемпионата мира-2025 по боксу под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA).

фото IBA

Напомним: Казахстан входит как в эту организацию, так и в конкурирующую с ней новую Международную федерацию бокса World Boxing (WB), возглавляемую нашим соотечественником Геннадием Головкиным, которая в свою очередь отвечает за развитие любительского бокса в рамках Международного олимпийского комитета.

Абсолютным лидером по количеству финалистов на первенстве планеты в Дубае стала сборная России, которая будет представлена во всех двенадцати весовых категориях. Второе место занимает сборная Узбекистана – в финале от нее выступят шесть спортсменов. Ну а на третьем месте находится национальная команда Казахстана – от нас за золотые награды будут бороться четыре боксера. По одному финалисту числится у сборных Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Отметим, что в полуфиналах Казахстан был представлен шестью боксерами. Двое из них завершили турнир с бронзовыми наградами. Так, Темиртас Жусупов неожиданно уступил россиянину Эдмонду Худоя­ну (в весовой категории до 48 кг), а Ертуган Зейнуллинов с очень спорным решением судей проиграл другому представителю России – Илье Попову (в весе до 63,5 кг).

В это же время первым финалис­том от Казахстана стал Сабыржан Аккалыков в категории до 75 кг, так как его соперник Фазлиддин Эркинбоев из Узбекистана снялся с соревнований из-за травмы. Сакен Бибосынов в весе до 54 кг разгромил Тапу Чандру Бахадура из Непала, Абылайхан Жусупов (до 71 кг) оказался сильнее Бахтияра Нишонова из Кыргызстана, а Оразбек Асылкулов (до 57 кг) уверенно одолел россиянина Андрея Пегливаняна.

Теперь за золотые медали чемпио­ната Сакен поборется с Вячеславом Рогозиным, Абылайхан проэкзаменует Сергея Колденкова, а Сабыржан встретится с Исмаилом Мутсолговым. Все три наших соперника представляют Россию, а вот Оразбек проведет поединок против Хусравхона Рахимова из Таджикистана.

Отметим, что сборная Казахстана на этом турнире выступает без лидеров – чемпионов мира по версии World Boxing. В Дубае победители первенства планеты получат по 300 000 долларов, серебряные призеры – по 150 000, бронзовые – по 75 000, а четвертьфиналисты – по 10 000.

#бокс #чемпионат мира #IBA #Дубай

