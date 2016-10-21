Словакия намерена расширять торгово-экономическое сотрудничество с Казахстаном

Фото пресс-службы МИД РК
Посол Казахстана в Чехии и Словакии по совместительству Сержан Абдыкаримов встретился в Братиславе с Министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Целью переговоров стало обсуждение состояния и перспектив двусторонних политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений, а также содержательные и организационные вопросы подготовки официального визита главы МИД Словакии в Астану в начале ноября 2016 года.
Казахстанский дипломат поздравил министра с успешным председательством Братиславы в Совете Европейского Союза, выразил благодарность за недавнее позитивное решение правительства страны участвовать в международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане и ратификацию парламентом Словакии нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС.
Абдыкаримов выразил уверенность, что предстоящий визит главы МИД Словакии – председателя ЕС придаст значительный импульс не только развитию двусторонних отношений, но и будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом.
Лайчак подчеркнул, что Братислава рассматривает Астану в качестве ключевого партнера в регионе и готова расширять торгово-экономическое сотрудничество с нашей страной, отметив, что в ходе визита в Астану его будет сопровождать бизнес-делегация, которая намерена установить новые контакты с казахстанскими партнерами в целях определения и реализации конкретных экономических проектов.