За вымогательство осужден блогер. Приговор вынесен Каратальским районным судом области Жетысу, так как мужчина проживает в городе Уштобе.

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– В отношении администратора Instagram-страницы ZohanTV вынесен приговор, – сообщили в областном суде. – Мужчина задержан полицейскими еще осенью прошлого года по подозрению в вымогательстве 10 миллионов тенге у местного предпринимателя.

Деньги блогер требовал у бизнесмена за то, чтобы удалить со своей страницы в Сети ранее опубликованные им же материалы о некачественном строительстве домов в Каратальском районе. Также он угрожал, что, если 10 млн ему не будут выплачены, то он и далее будет распространять информацию, порочащую деловой имидж предпринимателя.

Санкция уголовной статьи за вымогательства – лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущест­ва. Вина подсудимого подтверждена показаниями потерпевшего, свидетелей и другими материалами уголовного дела, рассказали в областном суде.

Суд учел характер и степень общественной опас­ности деяния, личность обвиняемого, его поведение. Обстоятельством, смягчившим наказание, стало наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено. Приговором суда он признан виновным с назначением наказания в виде шести лет лишения свободы и отбыванием наказания в учреж­дении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.