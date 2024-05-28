Слухи о задержании экс-начальника полиции Алматы прокомментировали в генпрокуратуре

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В генпрокуратуре заявили, что информация в соцсетях о его задержании не соответствует действительности.

Фото: с сайта ДП Алматы

В этой связи генеральная прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений и призывает всех граждан и СМИ доверять официальным источникам информации.

Канат Таймерденов работал начальником полиции Алматы с 2020 года по июнь 2022. После чего занял должность начальника Департамента по борьбе с экстремизмом МВД РК.

Напомним, что сегодня генеральная прокуратура сообщила о задержании экс-заместителя начальника ДП Алматы Абильбекове. Он проходит по делу о применении в январе 2022 года пыток к гражданам в условиях спецприёмника, расположенного в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области.