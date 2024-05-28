Задержан экс-заместитель начальника ДП Алматы Абильбеков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Расследуется уголовное дело о применении в январе 2022 года пыток к гражданам в условиях спецприёмника, расположенного в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области. В рамках расследуемого уголовного дела, 28 мая 2024 года в порядке статьи 128 УПК задержан бывший заместитель начальника Департамента полиции Алматы Абильбеков Б.", - говорится в информации.

В соответствии со статьей 201 УПК иные подробности данного дела разглашению не подлежат, добавили в ведомстве.

В интервью газете Egemen Qazaqstan президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о тревожных событиях января 2022 года и кто за ними стоял.