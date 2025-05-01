Слушать голос сердца Культура 1 мая 2025 г. 0:34 79 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области На сцене Жамбылского областного русского драматического театра состоялась премьера спектакля по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Русалочка». фото автора Как обычно, зал был полон юных зрителей. Ребята смогли увидеть красивую и вдохновляющую историю, которая произошла в подводном царстве. Вместе с морским царем (Бекназар Избасаров) живут его дочери, и младшая оказывается в центре разворачивающихся на сцене событий. В ее образе предстала молодая талантливая актриса Мария Володарец, сумевшая передать наивность, чистосердечие и самоотверженность главной героини. Однажды, поднявшись на поверхность, царевна видит кораблекрушение и спасает тонущего человека. Им оказывается принц (Тимур Романюк), в которого Русалочка влюбляется с первого взгляда... В отличие от сюжета оригинального произведения режиссер Галина Соколова вместо пяти сестер главной героини ввела в действие только двух. Их роли сыграли Аяжан Несипбаева и Жансая Оразымбетова. Художник-постановщик Рахат Сапаралиева постаралась сделать спектакль ярким и запоминающимся, подчеркнув родство персонажей одинаковым кроем костюмов, но и одновременно показав их непохожесть с помощью разных цветов. Помогали публике погрузиться в морскую среду музыкальное сопровождение спектакля и песни героев. От исходного сюжета сказку отличали и другие детали. В качестве магического предмета вместо ножа задействовано волшебное зелье, которое разрушило заклинание морской ведьмы. И, наконец, главное: юных зрителей ждал счастливый финал, вызвавший бурю аплодисментов. – «Русалочка» – это захватывающее путешествие, где красота и жестокость жизни переплетаются в чарующей сказке о мечте, самопожертвовании и надежде, – отметила заведующая литературной частью театра Ольга Махиня. – Пластическое решение спектакля, музыкальное оформление и изысканная сценография создают атмосферу таинственного подводного мира, в котором оживают чувства и меняются судьбы. Спектакль приглашает зрителей задуматься о цене любви, верности своим идеалам и о том, как важно слушать голос сердца, даже если за это приходится платить слишком дорого. #театр #премьера #Русалочка