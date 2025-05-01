Слушать голос сердца

Культура
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

На сцене Жамбылского областного русского драматического театра состоялась премьера спектакля по мотивам сказки Ганса Хрис­тиана Андерсена «Русалочка».

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Как обычно, зал был полон юных зрителей. Ребята смогли увидеть красивую и вдохновляющую историю, которая произошла в подводном царстве. Вместе с морским царем (Бекназар Избасаров) живут его дочери, и младшая оказывается в центре разворачиваю­щихся на сцене событий. В ее образе предстала молодая талантливая актриса Мария Володарец, сумевшая передать наивность, чистосердечие и самоотверженность главной героини. Однажды, поднявшись на поверхность, царевна видит кораблекрушение и спасает тонущего человека. Им оказывается принц (Тимур Романюк), в которого Русалочка влюбляется с первого взгляда...

В отличие от сюжета оригинального произведения режиссер Галина Соколова вместо пяти сестер главной героини ввела в действие только двух. Их роли сыграли Аяжан Несипбаева и Жансая Оразымбетова. Художник-постановщик Рахат Сапаралиева постаралась сделать спектакль ярким и запоминающимся, подчеркнув родство персонажей одинаковым кроем костюмов, но и одновременно показав их непохожесть с помощью разных цветов. Помогали публике погрузиться в морскую среду музыкальное сопровождение спектакля и песни героев.

От исходного сюжета сказку отличали и другие детали. В качестве магического предмета вместо ножа задействовано волшебное зелье, которое разрушило заклинание морской ведьмы. И, наконец, главное: юных зрителей ждал счастливый финал, вызвавший бурю аплодисментов.

– «Русалочка» – это захватывающее путешествие, где красота и жестокость жизни переплетаются в чарующей сказке о мечте, самопожертвовании и надежде, – отметила заведую­щая литературной частью театра Ольга Махиня. – Плас­тическое решение спектак­ля, музыкальное оформ­ление и изысканная сценография создают атмосферу таинственного подводного мира, в котором оживают чувства и меняются судьбы. Спектакль приглашает зрителей задуматься о цене любви, верности своим идеалам и о том, как важно слушать голос сердца, даже если за это приходится платить слишком дорого.

#театр #премьера #Русалочка

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