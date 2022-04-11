Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу Министерства труда и социальной защиты населения РК нового руководителя — Тамару Дуйсенову, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в настоящее время перед Министерством труда и социальной защиты населения стоят масштабные задачи по реализации поручений Президента РК, данных в Послании народу Казахстана.

«Правительство должно выполнять социальные обязательства перед населением в полном объеме. Необходимо провести эффективную работу по реализации антикризисных мер, созданию новых рабочих мест, оказанию поддержки социально уязвимым гражданам, профилактике трудовых споров. Все поставленные задачи должны быть выполнены своевременно и качественно», — отметил Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил, что Тамара Дуйсенова более 20 лет работа на отвественных руководящих должностях в Министерстве труда и социальной защиты, внесла большой вклад в формирование трудовых отношений и укрепление социальной политики в стране.

«Тамара Босымбековна является одним из самых опытных руководителей с деловой хваткой. Уверены, что новый министр оправдает доверие Главы государства и придаст дополнительный импульс работе Министерства», — сказал он.

Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства, по специальности инженер-экономист, кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начала в 1988 году учителем средней школы по информатике в Южно-Казахстанской области. С 2014 по 2017 годы работала министром здравоохранения и социального развития РК. В 2017-2018 годы — министр труда и социальной защиты населения РК. С 5 мая 2020 года была помощником Президента РК — заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.