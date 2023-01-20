Смаилов встретился с главой Союза машиностроителей Казахстана

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

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Глава Союза машиностроителей доложил об итогах 2022 года и перспективах развития в отрасли в предстоящем периоде.

Так, в прошлом году объем производства в машиностроении составил 3,1 трлн тенге (рост ИФО 9,4%), а его доля в обрабатывающей промышленности достигла 15%. При этом экспорт продукции отрасли вырос на 53% и составил $2,3 млрд.

В ходе встречи обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития машиностроения: обеспечение отечественных предприятий сырьем, поддержка дуального образования, привлечение инвестиций, трансферт технологий, создание новых проектов и другое.

Алихан Смаилов положительно оценил темпы роста производства в машиностроении и подчеркнул, что во исполнение поручений главы государства в новом Комплексном плане развития данной отрасли найдут отражение все ключевые проблемы и системообразующие задачи. Необходимые поручения по ним будут даны соответствующим центральным и местным госорганам.

В свою очередь Мейрам Пшембаев подтвердил готовность Союза машиностроителей в тесном взаимодействии с Правительством внести свой вклад в разработку комплексного плана.