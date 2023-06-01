Смаилов встретился с предпринимателями западных регионов

Правительство, Экономика
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередную встречу с представителями среднего бизнеса, организованную при содействии Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В мероприятии 1 июня приняли участие предприниматели Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областей.

Глава Правительства подчеркнул, что за последние 3 года более 59 тысяч проектов бизнеса в данных областях были охвачены мерами государственной поддержки. В частности, по 28 тысяч проектов просубсидированы ставки на общую сумму кредитов 1,5 трлн тенге. Из них по среднему бизнесу поддержано более 2,5 тысячи проектов на 406 млрд тенге. Кроме того, 12 тысячам субъектов предоставлено льготное финансирование на 487 млрд тенге, в том числе 167 представителям среднего бизнеса на 102 млрд тенге.

«В разрезе отраслей меры поддержки были направлены на обрабатывающую промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство, торговлю, а также на социальные проекты в сферах здравоохранения и образования», – сказал Алихан Смаилов.

В ходе встречи предприниматели подняли актуальные вопросы развития рыбной отрасли – касательно обновления оборудования, модернизации инфраструктуры, внедрения передовых стандартов и экспорта продукции, импортозамещения в области нефтегазового машиностроения, поддержки нефтесервиса, расширения транспортно-логистических возможностей западных регионов, налогообложения и ряд других.

Так, операционный директор ТОО «Едиль-Орал.kz» Вячеслав Кондрашихин презентовал новый проект по производству оборудования для нефтегазовой индустрии на 3,9 млрд тенге инвестиций и попросил оказать содействие в части предоставления преференций со стороны государства.

Премьер-министр отметил, что на сегодняшний день для инвесторов в РК действует ряд механизмов по получению поддержки и преференций от государства. В частности, такие льготы предусмотрены участникам специальных экономических зон и в рамках соглашения об инвестициях.

«Мы специально разработали их для новых проектов. Что касается машиностроения, у нас сейчас готовится отдельный комплексный план развития, там тоже будет предусмотрен целый ряд мер поддержки. Мы уже расширили перечень оборудования и комплектующих, которые машиностроительные компании могут ввозить с освобождением от уплаты НДС (методом зачета). Также по линии фонда «Даму» планируется запустить отдельную подпрограмму «Өндіріс» по субсидированию процентной ставки при реализации инвестпроектов», – сказал Алихан Смаилов.

Еще один актуальный вопрос касался проведения дноуглубительных работ в рамках строительства многофункционального морского терминала «Саржа». Премьер-министр поручил уполномоченным госорганам оперативно отработать вопрос, чтобы не допустить затягивания сроков реализации проекта.

Участники заседания также обсудили меры по развитию такого перспективного направления в АПК для западных регионов, как верблюдоводство, наращиванию производства фармацевтической продукции, расширению доступа отечественных компаний к закупкам недропользователей и ряд других вопросов.

Свои комментарии по всем поднимаемым темам дали руководители центральных госорганов, национальных компаний, акиматов областей и взяли решение проблемных вопросов на контроль.

Подводя итоги обсуждения, премьер-министр подчеркнул, что Правительство будет и дальше создавать максимально благоприятные условия для развития и расширения среднего предпринимательства.

«Сегодня в ваших регионах работают всего лишь 517 субъектов среднего бизнеса. Это говорит о том, что потенциал для создания, развития, расширения, а также влияния среднего бизнеса на диверсификацию экономики и повышение экономического роста реализован не в полной мере. Мы будем активно поддерживать все инициативы среднего бизнеса, содействовать их ускоренной реализации», – сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что акиматам регионов нужно повысить уровень оказываемой поддержки по подведению инфраструктуры, выделению земельных участков и другим вопросам, входящим в их компетенцию. Региональным институтам развития также следует расширить сотрудничество со средним бизнесом.

«На площадке каждого акимата нужно проводить систематические встречи по решению проблем предпринимателей. Бизнес должен чувствовать поддержку на всех уровнях государственного управления», – заключил Алихан Смаилов.

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