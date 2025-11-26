«Smart военкомат»: от «пилота» – к практике
Раушан Бостанова
В Казахстане цифровые преобразования в сфере обороны перестают быть концепцией будущего – они становятся реальностью, ощутимой уже сегодня. Во время пресс-тура в Астане заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев представил журналистам и блогерам, как работает проект «Smart военкомат», соответствующий направлениям, обозначенным Президентом в Послании, и призванный полностью изменить привычную систему воинского учета и призыва.