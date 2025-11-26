На брифинге, посвященном внедрению IT-решений в оборонную сферу, Дархан Ахмедиев подчеркнул: цифровизация не просто ускоряет рутинные процессы – она делает взаимодействие граждан с государством более прозрачным и удобным. По его словам, ключевая идея проекта «Smart военкомат» заключается в устранении избыточной бюрократии и автоматизации процедур, которые ранее требовали личного посещения военных ведомств. Интеграция с государственными базами позволяет обновлять сведения автоматически, отслеживать внутреннюю миграцию граждан и оформлять отсрочки дистанционно.

– Информационная система «Интегра­ционный шлюз автоматизированного учета мобилизационных ресурсов» обеспечивает персональный воинский учет и моментальный обмен данными между госорганами. А система «е-Мед­осмотр» полностью цифровизирует процесс медицинского освидетельствования призывников – от регистрации до вынесения решения, – отметил вице-министр.

Именно цифровые решения избавили более миллиона граждан – студентов, лиц с инвалидностью, семейных мужчин с детьми – от необходимости посещать военкоматы. Теперь при смене места жительства не нужно заново открепляться и прикрепляться, а работодатели могут получить необходимые справки через государственные порталы, без участия самого гражданина. «Smart военкомат» облегчил работу и самим сотрудникам военкоматов, снимая с них большую долю бумажной нагрузки.

В городском сборном пункте представители департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба продемонстрировали журналистам интерфейсы ключевых систем – «Интеграционного шлюза» и «е-Медосмотра». Как выяснилось, приписка 17-летних юношей теперь проходит проактивно, а электронные приказы о призыве автоматически поступают в банки, в том числе для предоставления кредитных каникул, без личных заявлений.

Заместитель начальника департамента полковник Арман Сарин напомнил, что проект «Smart военкомат» – результат многолетней работы. Благодаря глубокой интеграции с государственными базами автоматизированы постановка на воинский учет при миграции, приписка несовершеннолетних юношей и оформление отсрочек. Процедуры, требовавшие раньше многочисленных документов, теперь выполняются системой без участия граждан.

Участникам пресс-тура также продемонстрировали работу врачей департамента по делам обороны Астаны. «Е-Медосмотр» формирует цифровую карту призывника, отображающую свыше 100 медицинских параметров. Интеграция с базами Минздрава значительно ускоряет процесс и сокращает вероятность ошибок.

В оборонном ведомстве подчеркивают: цифровизация заметно облегчила работу военкоматов и повысила качество услуг для населения. Снижение административной нагрузки и прозрачность процедур укрепили доверие граждан к системе.

По словам Армана Сарина, тестирование платформы уже прошло в городах Астане, Шымкенте и Абай Карагандинской области. В этом году модернизация шлюза позволила полностью автоматизировать запись в военно-техническую школу и выдачу направлений, а также внедрить модуль «Жауынгер» для прие­ма граждан на контрактную службу. Теперь проект выходит за рамки пилотных инициатив и уверенно внедряется в практическую работу.