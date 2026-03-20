Смена курса: почему казахстанцы не отказываются от отпусков на фоне геополитической нестабильности

Дана Аменова
специальный корреспондент

В причинах, по которым традиционные лидеры зимнего и демисезонного отдыха – ОАЭ и Катар временно отошли на второй план, разбиралась корреспондент Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано Gemini

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и связанные с ней ограничения авиаперелетов не привели к падению спроса на отдых среди казахстанцев – напротив, рынок быстро адаптировался. Туристический рынок в Казахстане продемонстрировал устойчивость и гибкость. Традиционно популярные направления, такие как ОАЭ и Катар, столкнулись с временными ограничениями авиасообщения и нестабильностью, что спровоцировало перераспределение турпотоков.

По словам заместителя председателя республиканской ассоциации «Казахстанская Индустрия Туризма» Ромэллы Пак, главным бенефициаром изменений стали страны юго-восточной Азии. Интерес к Вьетнаму среди казахстанцев к концу 2025 года вырос почти вдвое – до 73 тысяч организованных туристов. Прямые рейсы в Нячанг и на Фукуок стали полноценной альтернативой отдыху в Дубае.

Схожая динамика наблюдается и по китайскому острову Хайнань. Благодаря безвизовому режиму и активному продвижению направление фактически превратилось в «новый Египет» для наших соотечественников.

При этом авиакомпании оказались под давлением новых логистических условий. Необходимость облета воздушного пространства Ирана увеличила продолжительность рейсов в Египет. Это привело к росту затрат на топливо и обслуживанию флота.

Как следствие, изменилась структура стоимости туров.

«Доля авиаперелета в пакетах выросла примерно на 10%, а общий рост цен на туры в Турцию и страны ЮВА составил 10–20%, даже несмотря на то, что отели в ряде случаев удерживали прежние тарифы. Дополнительно туроператоры начали включать топливные сборы — в среднем около 20 евро на пассажира. Несмотря на удорожание, Турция сохраняет статус ключевого направления для казахстанских туристов: за девять месяцев 2025 года зафиксировано около 184 тысяч поездок. При этом крупные отели не снижают цены, предпочитая удерживать клиента за счет предоставления дополнительных услуг – бесплатных трансферов или продления проживания», – пояснила эксперт.

Также она добавила, что в люксовом сегменте ситуация осложнилась дефицитом номерного фонда отелей. Курорты в Бодруме и Анталье столкнулись с ростом спроса со стороны туристов из стран Персидского залива, перераспределивших свои поездки из более нестабильных регионов. В результате премиальные отели оказались частично недоступны для казахстанцев в пиковые периоды.

Исключением на рынке стал Египет – направление вынуждено снижать цены, чтобы сохранить туристический поток на фоне опасений путешественников. Грузия, в свою очередь, удерживает позиции бюджетной альтернативы благодаря широкой географии рейсов из разных городов Казахстана.

Кроме того, дополнительное давление оказывают автоматизированные системы бронирования. По данным участников отрасли, в первые сутки после новостей об обострении конфликта цены на альтернативные маршруты, особенно в Юго-Восточную Азию, поднялись на 15–30% из-за перехода билетов в более высокие тарифные классы.

Таким образом, туристический рынок в Казахстане не сократился, а перестроился под новые реалии. Ключевыми факторами выбора стали не только цена и сервис, но и ощущение безопасности, стабильность авиасообщения и наличие прямых рейсов. В ближайшей перспективе именно эти параметры будут определять конкуренцию между направлениями, а гибкость туроператоров и авиакомпаний станет решающей для удержания спроса в условиях продолжающейся геополитической неопределенности.

#туризм #отпуск #Ближний Восток #туриндустрия

