Смертельный пожар в «Семей орманы»: суд вынес приговор

В области Абай Бородулихинский районный суд вынес приговор по делу о крупном лесном пожаре, где погибли 14 человек, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы суда, на скамье подсудимых оказались сотрудники Государственного природного резервата «Семей орманы», которых осудили по ч.3 статьи 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности».

Согласно материалам уголовного дела, они не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара.

Их вина полностью доказана показаниями свидетелей, проведенными экспертизами, протоколами осмотра места происшествия, протоколами изъятия вещественных доказательств.

«Санкцией статьи 292 ч.3 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. С учетом смягчающих обстоятельств в виде наличия малолетних детей у обоих подсудимых и отсутствия отягчающих обстоятельств суд признал В. и К. виновными и назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому, — озвучили приговор в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.