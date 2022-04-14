Экономика
"Смета пока не ясна" – МНЭ о средствах на создание новых областей в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в СЦК высказался о средствах, необходимых для создания новых областей в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Куантыров сообщил, что комиссия по созданию новых областей еще продолжает работу.

«Пока еще нет указа о создании трех новых областей и реорганизации в целом шести областей. И после назначения новых акимов областей дальше работа будет продолжаться. Сейчас ведется также параллельно работа по формированию штата акиматов и территориальных подразделений, центральных госорганов. Есть заявки от различных центральных госорганов и местных тоже по увеличению штата, но мы сейчас исходим из того, чтобы к этому подходили ограничено. Потому что слишком увеличивать штат государственных служащих чревато, все это упирается в деньги, и есть много организационных вопросов, которые быстро не решаются», - сказал министр.

Между тем, по его словам, окончательные цифры будут ясны после полного формирования областей.

«Соответственно, если какая-то сумма будет нужна из центра, из республиканского бюджета, на это будут предоставляться средства, возможно, из разных источников, возможно при первом уточнении, возможно, при втором уточнении. Деление данных областей – этот процесс идет параллельно с уточнением текущего бюджета на 2022 год. Понятно, что в этом бюджете он не найдет отражения, возможно, далее, при втором уточнении, либо на следующий год... Пока руководствуемся тем, что вся работа по реорганизации трех прежних областей в шесть регионов будет проводиться в рамках имеющихся бюджетов местных исполнительных органов», - пояснил министр.

Сколько точно средств может понадобиться на реализацию этих мер, он затруднился ответить.

«Смета пока не ясна, сколько для этого потребуется, комиссия работает. И у нас есть срок – до конца первого полугодия президент поставил задачу. Причем, мы эту работу проводим в принципе заранее за два месяца, у нас есть время, дополнительно все это будет посчитано и, соответственно, будут внесены соответствующие бюджетные заявки при необходимости», - резюмировал глава МНЭ.

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