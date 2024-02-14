СМИ: взрыв на главной газопроводной линии произошел в Иране

В Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии, начался пожар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Взрыв произошел на главной линии газопровода в центре Ирана, в городе Боруджен, вслед за этим вспыхнул пожар, о пострадавших не сообщается, об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы республики.

– Ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на главной газопроводной линии страны (линия 65) между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен, о пострадавших пока не сообщалось, - говорится в сообщении.

Мэр города Боруджен Фатах Кареми отметил, что пожар будет продолжаться до тех пор, "пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа". По его словам, сейчас подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекратился, на месте пожара находятся спасательные и пожарные бригады.