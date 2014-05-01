Мне очень понравилось выступление, построенное в форме доверительной беседы, охватывающей лаконично все актуальные проблемы мира в разрезе 20 лет - с того дня, когда впервые Президентом Казахстана была озвучена идея Евразийского союза. Мысль, озвученная впервые в стенах МГУ, материализовалась.

Почему в современном мире происходят потрясения, социальные, политические? Потому что не все занимаются нуждами простых людей, ставят на первый план политику. Глава государства остается искренним сторонником известной формулы - «сначала - экономика, потом - политика». «Этот принцип носит всеобъемлющий характер, распространяясь как на внутреннюю, так и на внешнюю политику нашей страны. Такой подход обеспечил последовательность во всех сферах развития Казахстана - от экономических реформ до выстраивания прагматических отношений с партнерами на международной арене», - сказал Нурсултан Назарбаев.

И это приносит пользу нашей стране. Жизнь подтвердила и правильность идеи ЕАЭС. Настойчивость, с которой Глава государства выстраивал путь взаимного сотрудничества стран, близких по экономике, направлена на интересы не столько крупного бизнеса, который сам пробивает дорогу, сколько мелкого и среднего. А от его благополучия и расцвета зависит экономика всей страны.

Куаныш ОМАШЕВ,

металлург,

ветеран Казахстанской Магнитки,

Темиртау