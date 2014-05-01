Сначала – экономика...

Политика
752

12 Мне очень понравилось выступление, построенное в форме доверительной беседы, охватывающей лаконично все актуальные проблемы мира в разрезе 20 лет - с того дня, когда впервые Президентом Казахстана была озвучена идея Евразийского союза. Мысль, озвученная впервые в стенах МГУ, материализовалась.

Почему в современном мире происходят потрясения, социальные, политические? Потому что не все занимаются нуждами простых людей, ставят на первый план политику. Глава государства остается искренним сторонником известной формулы - «сначала - экономика, потом - политика». «Этот принцип носит всеобъемлющий характер, распространяясь как на внутреннюю, так и на внешнюю политику нашей страны. Такой подход обеспечил последовательность во всех сферах развития Казахстана - от экономических реформ до выстраивания прагматических отношений с партнерами на международной арене», - сказал Нурсултан Назарбаев.

И это приносит пользу нашей стране. Жизнь подтвердила и правильность идеи ЕАЭС. Настойчивость, с которой Глава государства выстраивал путь взаимного сотрудничества стран, близких по экономике, направлена на интересы не столько крупного бизнеса, который сам пробивает дорогу, сколько мелкого и среднего. А от его благополучия и расцвета зависит экономика всей страны.

Куаныш ОМАШЕВ,
металлург,
ветеран Казахстанской Магнитки,
Темиртау

Популярное

Все
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Без оглядки на зарубежных поставщиков
От обогатительной фабрики до цементного завода
Отопительный сезон не за горами
Токаев предложил учредить Международный день озеленения планеты
Президент рассказал о политических реформах в Казахстане
Дорога должна быть безопасной
Музей под открытым небом
Меньше дублирования – шире простор для инициативы
И снова «Вишневый сад»...
Каким быть образованию в цифровую эпоху
Дела пойдут в гору
Когда на кону – юная жизнь
Отечественная порода ақбас может стать мировым брендом
Не абстракция, а реальная ценность
Фундаментальный этап в истории республики
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Новый взгляд на старые фасады
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Карметкомбинат получил газ
Духовный центр Жетысу
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
С упором на качество
Глава государства провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом III
В Туркестане открыт гребной канал
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Диалог будет продолжен
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Глава государства встретился с Князем Монако
Посольство Палестины открылось в Великобритании
Еще три страны признали государственность Палестины
Бельгия и Люксембург признали государство Палестина

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]