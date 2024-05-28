Снежные барсы попали в фотоловушку в ущельях Иле-Алатау

Фотоловушки установлены на отвесных тропах и скалах на высоте около 2 тыс. метров

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Ежегодный мониторинг этих редких животных в осенний и весенний периоды проводит комитет лесного хозяйства, сообщает Kazpravda.kz

Фотоловушки установлены на отвесных тропах и скалах на высоте около 2 тыс. метров.

Обитающие в горах Иле-Алатауского национального парка снежные барсы находятся на постоянном контроле специалистов ГНПП и сотрудников Научно-исследовательского института зоологии.