Снежные барсы попали в фотоловушку в ущельях Иле-Алатау
72
Фотоловушки установлены на отвесных тропах и скалах на высоте около 2 тыс. метров
Ежегодный мониторинг этих редких животных в осенний и весенний периоды проводит комитет лесного хозяйства, сообщает Kazpravda.kz
Фотоловушки установлены на отвесных тропах и скалах на высоте около 2 тыс. метров.
Обитающие в горах Иле-Алатауского национального парка снежные барсы находятся на постоянном контроле специалистов ГНПП и сотрудников Научно-исследовательского института зоологии.