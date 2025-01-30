Снежный барс заглянул в объектив фотоловушки в ВКО

Как отмечают в Минэкологии, краснокнижная кошка часто проявляет признаки агрессии в естественной среде обитания.

«В Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского национального парка засветился очень любопытный гость – снежный барс! Но вместо того, чтобы просто пройти мимо фотоловушки, он решил… вмешаться в процесс съемки. На кадрах видно, как барс внимательно рассматривает камеру, а потом тянет лапой, будто хочет её сорвать. Может, не понравился ракурс? Или решил, что кадры с его участием должны выглядеть безупречно? Как бы там ни было, техника выдержала, а нам достались уникальные кадры этого грациозного хищника вблизи», – рассказали в комитете лесного хозяйства.