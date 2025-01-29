Редкие моменты из дикой природы зафиксировали в нацпарке «Көлсай көлдері»

В объектив попали животные, занесённые в Красную книгу РК, снежный барс и туркестанская рысь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

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На первом кадре снежный барс свободно гуляет по заснеженным склонам Тянь-Шаня. На втором кадре – туркестанская рысь с тремя детёнышами в естественной среде обитания. Эти уникальные кадры – результат работы по изучению и охране природы в одном из самых живописных уголков Казахстана.

Напомним, ранее сотрудники Устюртского государственного природного заповедника завершили очередную проверку фотоловушек, установленных в рамках международного проекта по изучению и охране переднеазиатского леопарда.

Кроме того, на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка появились новые данные о дикой природе. В парке были зарегистрированы 48 видов млекопитающих, 5 из которых занесены в Красную книгу Казахстана. Одним из таких редких видов является Туркестанская рысь (Felis lynx isabellinus). Этот хищник из семейства кошачьих встречается крайне редко, и его жизнь в природе обычно отслеживается с помощью фотоловушек.