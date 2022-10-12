Снижение административной нагрузки на бизнес: как исполняются поручения Токаева

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам снижения административной нагрузки на бизнес с участием представителей центральных госорганов и НПП «Атамекен», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Участники рассмотрели ход исполнения поручений главы государства по внедрению регулирования «с чистого листа» в предпринимательской деятельности, а также автоматизации системы госконтроля и надзора.

Так, на сегодняшний день в рамках первого этапа завершен анализ регуляторных актов в 17 сферах деятельности. Теперь для устранения необоснованных требований к бизнесу госорганы будут вносить изменения в подзаконные (до конца 2022 года) и законодательные (до марта 2023 года) акты.

Кроме того, в рамках второго этапа реализации утвержденного плана-графика до декабря текущего года будет проведен анализ регуляторных актов еще в 11 сферах предпринимательской деятельности.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил завершить все работы, включая формирование критериев оценки степени риска и матрицы отраслевых рисков, в установленные сроки.