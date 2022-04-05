Снижение роста экономики прогнозируют в этом году в Казахстане

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства сообщил, что в текущем году ожидается снижение роста ВВП страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Как отметил Алибек Куантыров, прогноз макропоказателей уточнен с учетом внешнеэкономической ситуации, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по развитию мировой экономики.

«С начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны. Темп роста ВВП составил 3,5% по итогам января-февраля. Вместе с тем, по оценке международных финансовых организаций, в текущем году ожидается ухудшение перспектив роста мирового ВВП. Агентство S&P Global снизило прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2% до 3,6%. Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны снижен с 3,9% до 2,1%. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 91,5 трлн тенге, что на 3,5 трлн тенге выше одобренного прогноза», - подчеркнул министр.

По его данным, средняя цена на нефть марки Brent с начала года составила 98 долларов за баррель. При этом прогнозы МФО на 2022 год по цене на нефть варьируются от 74 до 105 долларов за баррель. В этой связи, при уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 90 долларов за баррель.

«Снижены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 3,5% до 2,9% за счет ограничения производства в металлургии из-за усиления протекционизма в мире, роста тарифов. В строительстве рост сохранится на ранее одобренном уровне – 3,8%. В информации и связи снижен прогноз с 8,3% до 5% в результате понижения спроса на услуги связи. По прогнозу Национального банка экспорт увеличится до 72,2 млрд долларов. Импорт составит 40,2 млрд долларов. Инфляция определена в коридоре 8-10%», - добавил министр.

На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз по доходам бюджета. Так, доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в объеме 10,2 трлн тенге, что на 955 млрд тенге выше утвержденного плана.

Основное увеличение по доходам ожидается по ЭТП на нефть за счет повышения ставки пошлины на фоне увеличения прогнозной цены на нефть, изменения курса тенге к доллару США и корпоративному подоходному налогу за счет увеличения макроэкономических показателей.

В целях реализации поставленных Президентом задач и обеспечения сбалансированности республиканского бюджета предлагается скорректировать утвержденный на 2022 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда, увеличив его до 4 трлн тенге или на 1,6 трлн тенге.

Неснижаемый остаток в фонде прогнозируется на уровне 31,9% к ВВП, с увеличением на 0,8 процентных пункта от утвержденного прогноза.

Валютные активы оцениваются на уровне 55,9 млрд долларов.