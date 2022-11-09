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Мажилис , Экономика , Сельское хозяйство

Снизить акциз на дизель в сезон полевых работ до 540 тенге просит депутат Конуров

В числе прочих антиинфляционных мер Правительству необходимо прежде всего поддержать сельхозтоваропроизводителей и снизить для них размер ставки акциза на дизельное топливо на период весенних и осенних полевых работ до уровня 540 тенге за тонну. Такое мнение озвучил депутат Мажилиса, глава фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Конуров констатировал, что в годовом выражении инфляция при цели 4-6% уже превысила 18%, продовольствие подорожало более чем на 20%.

«В структуре расходов граждан на покупку продуктов питания в среднем по Казахстану затраты составили порядка 45%», – отметил он.

По его мнению, причина тому – некачественное планирование, слабая борьба с теневым сектором посредников в АПК и торговле, недостаточная поддержка производителей отечественных продуктов и переработчиков, провальные подходы в информационной политике, когда заявления государственных органов и официальных лиц вместо того, чтобы успокоить казахстанцев, разгоняют ажиотаж и раздражают граждан.

«К борьбе с инфляцией необходимо подходить системно. Ранее мы предлагали новые механизмы стимулирования потребительского спроса на отечественные продукты, поддержку наших производителей и переработчиков, отказаться от строительства мега-проектов в торговле и неэффективных схем заготовок. Часть наших предложений нашла реализацию. В этот раз обращаем внимание Правительства на необходимость поддержки наших производителей на селе», – сказал депутат.

Они напомнил, что ежегодно Министерством энергетики и Министерством сельского хозяйства формируются графики поставок дизельного топлива для нужд фермеров на проведение посевных и уборочных работ. В соответствии с действующим постановлением Правительства, с марта текущего года ставки акцизов на дизельное топливо при оптовой реализации возросли с 540 тенге до 35 726 тенге за тонну.

«Годовая потребность в Казахстане для проведения посевной и уборочной кампании составляет порядка 700 тыс. тонн, соответственно, в виде акциза на дизельное топливо наши сельхозтоваропроизводители, а потом конечный потребитель переплачивают более 24 млрд тенге. Ни для кого не секрет, что рост стоимости дизельного топлива подстегивает инфляционные процессы и неблагоприятно влияет на всю цепь поставок казахстанских продуктов от поля до прилавка: производство, подработку, переработку, хранение, перевозку. Предлагаем Правительству снизить размер ставки акциза на период весенних и осенних полевых работ до уровня 540 тенге за тонну. Считаем, что данная мера позволит обеспечить требование встречных обязательств со стороны сельзотоваропроизводителей, поможет сдержать рост инфляции, стабилизировать цены на социально значимые продовольственные товары, повысит конкурентоспособность отечественной продукции на внешних рынках», – сказал Конуров

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