Два ветеринарных пункта открыли в ЗКО

Сельское хозяйство
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Объекты введены в эксплуатацию в селах Мереке и Амангельды Таскалинского района.

Фото предоставлено областным управлением ветеринарии

Площадь каждого ветпункта занимает порядка 62 квадратных метров. Созданы комфортные условия для работы 6 специалистов. До конца текущего года в этом районе планируется открытие еще 3 ветпунктов и 2 скотомогильников, сообщает Kazpravda.kz 

От качества работы ветслужбы напрямую зависит не только здоровье сельскохозяйственных животных, но и продовольственная безопасность страны, здоровье населения, а также возможность стабильно развивать экспорт животноводческой продукции. Как отметил руководитель областного управления ветеринарии Абзал Бралиев, в рамках реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса РК на 2021-2030 годы, в регионе ведется масштабная работа по укреплению материально-технической базы ветеринарных организаций.

В текущем году году на обеспечение эпизоотической безопасности на территории области выделено 4 млрд 598 млн тенге. По сравнению с прошлым годом объем средств увеличился на 28%. Это позволяет повысить заработную плату ветеринарных специалистов, ввести в строй больше объектов ветинфраструктуры и обеспечить работников сферы автотранспортом.

На сегодня из 147 ветеринарных пунктов области пока только 65 – размещены в собственных зданиях. В прошлом году построены 4 новых ветпункта в трех районах, в этом – планируется ввести в строй порядка 30 ветпунктов и 1 ветстанцию. Из них по 7 ветпунктам в 4-х районах строительство завершено. Все они откроются в первой декаде июля.

Из 260 скотомогильников на территории региона 65 – типовых. За последние 3 года построено 8 типовых скотомогильников. В настоящее время ведется строительство еще 4. До конца года по области планируется ввести в эксплуатацию 24 скотомогильника. Кроме того, с целью приведения в соответствие с ветеринарно-санитарными требованиями установлено бетонное ограждение на 222 сибиро-язвенных захоронениях.

Третий год обновляется автопарк ветеринарных станций. За прошедшие два года было закуплено 43 новых служебных автомобиля. 10 июля, на День ветеринарного работника, порядка 90 новых служебных автомашин планируется передать ветеринарным специалистам сельских округов.

#ЗКО #ветпункты

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