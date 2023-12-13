Снизить тариф обязали монополиста в Улытау из-за нарушений на 522 млн тенге

В области Улытау снижен тариф на электрическую энергию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона

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АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» не смогло подтвердить расходы более чем на 522 млн тенге из утвержденной тарифной сметы.

А для покрытия этих расходов используются деньги, поступающие от населения области за электроэнергию, пояснили в прокуратуре.

По акту прокурорского надзора в ноябре этого года на услуги компании был введен временный компенсирующий тариф: с 1 января 2024 года он будет снижен на 0,39 тенге за 1 кВтч (с 4,46 до 4,07 тенге/кВтч).