Содержание кокаина в организме бразильских акул превысило норму в 100 раз

Наркотик обнаружен у всех 13-и протестированных остроносых акул
В организме бразильских акул концентрация кокаина в 100 раз превышает норму, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.
Отмечается, что ученые давно подозревали, что тонны наркотиков, сброшенные контрабандистами в воду океана, могут влиять на морскую флору и фауну. Исследование публикует журнал Science of the Total Environment.
Исследование было проведено Фондом Освальдо Круза в Бразилии и подтвердило худшие подозрения: теперь есть прямые доказательства, что акулы действительно подвергаются воздействию наркотиков.
Бразильские остроносые акулы, которые ученые купили для тестирования у рыбаков, всю свою жизнь проводят в прибрежных водах и наиболее подвержены загрязнению. Все дали положительный результат на наркотик. При этом концентрация кокаина была в 100 раз выше, чем у других водных обитателей океана.
Примерно год назад береговая охрана США сообщала о наличии в Карибском море и Атлантическом океане более 14 100 фунтов (более шести тонн) кокаина.