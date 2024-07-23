Содержание кокаина в организме бразильских акул превысило норму в 100 раз

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В организме бразильских акул концентрация кокаина в 100 раз превышает норму, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Отмечается, что ученые давно подозревали, что тонны наркотиков, сброшенные контрабандистами в воду океана, могут влиять на морскую флору и фауну. Исследование публикует журнал Science of the Total Environment.

Исследование было проведено Фондом Освальдо Круза в Бразилии и подтвердило худшие подозрения: теперь есть прямые доказательства, что акулы действительно подвергаются воздействию наркотиков.

Бразильские остроносые акулы, которые ученые купили для тестирования у рыбаков, всю свою жизнь проводят в прибрежных водах и наиболее подвержены загрязнению. Все дали положительный результат на наркотик. При этом концентрация кокаина была в 100 раз выше, чем у других водных обитателей океана.

Примерно год назад береговая охрана США сообщала о наличии в Карибском море и Атлантическом океане более 14 100 фунтов (более шести тонн) кокаина.