Соединить разбитые сердца

Здесь Аскар и Бану, так любившие в юности, но потерявшие друг друга. В считаных шагах от них – зрители, которые вместе с героями пытаются понять: могут ли разбитые сердца любить как раньше, забыв про годы разлуки, не обращая внимание на недопонимание и ставшее привычным одиночество?

Премьера лирической драмы «Таптым-ау сені» стала по-настоящему знаковой: это первый для Талдыкорганского драматического театра опыт иммерсивного спектакля, а для молодого постановщика Рамазана Усена – режиссерский дебют.

– Было сложно, но интересно, – рассказывает Рамазан Усен. – Изначально мы ставили задачу удержать внимание публики. И в итоге, как мне кажется, зрители восприняли постановку очень благосклонно. Спектакль, можно сказать, призван ломать стереотипы. При этом кульминация – актуальный для многих вопрос о вечности любви.

В непривычной обстановке близкого контакта со зрителем всего два актера – Мейиржан Нуров и Толганай Изтилеуова – в течение 50 минут смогли не просто включить зрителей в происходящее, но и раскрыли тему одиночества людей.

– Эта постановка отвечает нашим реалиям, так как в последнее время у нас растет число разводов. Думаю, спектакль «Таптым-ау сені» станет своеобразным уроком, наставлением, ведь в нем поднимаются актуальные проблемы семьи и брака, – говорит художественный руководитель театра Данияр Базаркулов.

По признанию сидевших в зале поч­ти участников действа, физическое сближение с героями подарило целый спектр ярких эмоций. И в целом для большинства зрителей такой театральный формат был в новинку.

– Надо отдать должное артистам: при слежении за действом не было никаких сомнений в искренности чувств. Столько раз хотелось просто подойти и обнять их! – делится впечатлениями жительница Талдыкоргана Айгерим Копбаева. – Необычный подход к игре – без традиционной сцены, по-моему, как нельзя лучше соответствует идее этого спектакля. Сейчас в жизни мы наблюдаем такую же картину: вроде вокруг много людей, но зачастую мы остаемся один на один со своими переживаниями и чувствами.