Касым-Жомарт Токаев провел беседу с президентом по странам СНГ и Центральной Азии компании John Deere Чабой Лейко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана назвал партнерство с компанией John Deere ярким примером успешной промышленной кооперации, отражающим общую приверженность развитию современного и эффективного сельскохозяйственного производства.

Глава государства поддержал решение John Deere локализовать производство техники для АПК в партнерстве с казахстанским заводом «Агромаш».

Это сотрудничество уже дало ощутимые результаты – с момента запуска производства в мае этого года собрано более 290 единиц техники. Ожидается, что до конца года будет выпущено еще 100 единиц.

Касым-Жомарт Токаев также приветствовал подписание в рамках его текущего визита в США Соглашения о стратегическом партнерстве на сумму 2,5 млрд долларов.

Документ предусматривает производство не менее 3 000 единиц сельхозтехники John Deere в течение 5 лет на мощностях АО «АгромашХолдинг KZ». Кроме того, предполагается создание не менее трех сервисных центров, а также развитие системы обучения персонала.