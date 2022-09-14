Соглашение о зоне свободной торговли стран ЕАЭС и Ирана будет продлено

Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран - с другой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, совершен в Тегеране 14 марта 2022 года.

Как отмечается в заключении к законопроекту, Протокол направлен на продление Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между участниками Временного соглашения, а также на развитие и укрепление торговых связей между странами Евразийского экономического союза и Исламской Республикой Иран.