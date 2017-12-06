Согласован проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

Политика
В Москве успешно завершилось Совещание министров иностранных дел прикаспийских государств, в котором приняли участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана – Эльмар Мамедъяров, Ирана – Джавад Зариф, Казахстана – Кайрат Абдрахманов, России – Сергей Лавров и Туркменистана – Рашид Мередов, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны рассмотрели ряд важных вопросов повестки дня каспийской проблематики, в том числе касающихся разграничения дна и недр Каспийского моря, режима мореплавания в территориальных и внутренних водах, прокладки трубопроводов по дну Каспийского моря, свободного доступа к морям и мировому океану и другие.

Главным итогом совещания стало согласование всех ключевых вопросов по проекту Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В ближайшее время эксперты проведут техническую работу по подготовке проекта Конвенции к подписанию в ходе предстоящего саммита глав прикаспийских государств в Казахстане в 2018 году, организуемого по приглашению Президента Нурсултана Назарбаева.

Урегулирование правового статуса Каспийского моря является стратегически важным в контексте обеспечения политической стабильности и экономического развития каспийского региона, сохранения и умножения его природных богатств и использования уникального географического положения. В частности, откроются новые перспективы для эффективного использования транспортно-транзитного потенциала РК и его соседей по Каспию в соответствии с инициированной главой Казахстана программой "Нұрлы жол".

"Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уделяет большое внимание сотрудничеству прикаспийских государств. Один из главных приоритетов, который он выдвинул, это достижение договоренности по Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Уверен, что Конвенция, являясь своего рода "конституцией Каспийского моря", придаст новый импульс сотрудничеству прикаспийских государств на море и станет гарантом безопасности, стабильности и процветания в регионе", – отметил Кайрат Абдрахманов.

Работа над Конвенцией велась на протяжении более 20 лет. В проекте документа закреплены основополагающие принципы деятельности сторон на Каспийском море, вопросы разграничения морской акватории, национальных донных секторов, осуществления военного сотрудничества и хозяйственно-экономической деятельности, связанной с освоением биологических ресурсов, дна и недр, судоходства, охраны окружающей среды, морских научных исследований и др.

Для подписания в ходе предстоящего в Казахстане саммита глав прикаспийских государств ведется работа по проектам протоколов к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 2010 года. На сегодняшний день сторонами разработаны проекты протоколов по борьбе с браконьерством, обеспечению безопасности мореплавания, борьбе с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств.

С целью обеспечения экологической безопасности каспийского региона стороны разрабатывают проекты протоколов к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, в том числе Протокола об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

Усилия всех прикаспийских государств направлены на достижение мира, безопасности, стабильности и обеспечения устойчивого экономического, экологического, культурно-гуманитарного развития и сотрудничества в каспийском регионе.

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