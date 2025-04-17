В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области расположен уникальный археологический объект медно-каменного века – поселение Ботай. Именно здесь впервые в мире была одомашнена лошадь, отсюда получила свое развитие древняя культура коневодов степной зоны Евразии.

– Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2018 года Музей мира и согласия был реорганизован с выделением из него Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай», – рассказывает главный инспектор по охране и использованию историко-культурного наследия музея-заповедника Владимир Искрижицкий. – С этого времени на древнем поселении коневодов начались комплексные охранные мероприятия.

Был разработан проект по определению охранной зоны, зон регулирования и охраняемого природного ландшафта. В результате проектных предложений общая территория памятника составила 173 га. Граница его в юго-западной части ограничивается крутым берегом русла реки Иман-Бурлук, в северной и восточной частях – распаханной полосой, огибающей лесные колки, далее – по северной стороне оврага, ведущего к руслу реки Иман-Бурлук.

Для обозначения границ территории и противопожарной безопасности проведена опашка грунта, установлены дополнительные информацион­ные таблички. Кроме того, сотрудники музея-заповедника ежегодно высаживают сосну и мелкий кустарник вдоль насыпи обрывистого берега Иман-Бурлук, чтобы закрепить грунт и не допустить размыва территории археологического памятника талыми водами. Теперь, уверены в музее-заповеднике, «Ботай» удастся сохранить от разрушений на долгие годы.

Поселение Ботай – это не только важный археологический объект, но и символ культурного наследия Казахстана. Реализация охранных мероприятий требует комплекс­ного подхода, включающего научные, правовые, экологические и просветительские аспекты. Только совместные усилия государства, научного сообщества и общественности позволят сохранить этот уникальный памятник для будущих поколений.